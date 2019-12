In zwei Wochen sollen die Arbeiten am Kreisverkehr A38-Ost in Heiligenstadt abgeschlossen sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Planstraße ist fertig

Im neuen Gewerbegebiet A 38 Ost in Heiligenstadt sind die Bauarbeiten der ersten Planstraße nahezu beendet, teilt Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) mit. In knapp zwei Wochen, pünktlich vor Weihnachten, sollen auch alle Anschlussarbeiten an den Kreisverkehr beendet sein. Somit falle nach langer Zeit die Straßeneinengung auf dem Autobahnzubringer weg. Auch wird dann die Abfahrt an der Anschlussstelle aus Richtung Göttingen in Heiligenstadt wieder nutzbar sein. Derzeit ist im ersten Kreisverkehr aus Richtung Heiligenstadt nur das Auffahren in Richtung Leipzig möglich. Wer derzeit aus Richtung Göttingen kommend nach Heiligenstadt will, muss bereits in Arenshausen die Autobahn verlassen.