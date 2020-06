Erster Wirtestammtisch seit Monaten

Im Hotel zur Blume in Küllstedt trafen sich die Eichsfelder Gastronomen zum 1. Wirtestammtisch seit Corona. Unter Beachtung der Abstandsregelung und mit viel Freude über das Wiedersehen tauschten sie sich über die aktuelle Situation aus. „Hauptthema waren natürlich die Mehrwertsteuer-Senkungen und deren Umsetzung, die für das Fortbestehen der Branche enorm wichtig ist", so die Eichsfelder Dehoga-Chefin Ina Göbel. „Wir bedanken uns beim Gastgeber Eckehard Mock und bei allen Kollegen, die sich die Zeit genommen haben dabei zu sein", so Göbel.