Experten des Eichsfeld-Klinikums über das frühzeitige Erkennen bösartiger Tumorerkrankungen

Der Eingang Haus St. Vincenz in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Erkrankungen, Diagnose und Therapieoptionen insbesondere des Darmtrakts sind Thema des Gesundheitsdialoges im Eichsfeld-Klinikum. Die Gäste können mit den Experten ins Gespräch kommen.

Zum Gesundheitsdialog lädt das Eichsfeld-Klinikum am Mittwoch, 24. Mai, um 17.30 Uhr in die Cafeteria im Haus St. Vincenz ein. Lars Reinhardt, Chefarzt der Gastroenterologie und Hepatologie, informiert mit zwei weiteren Experten zu Erkrankungen, Diagnose und Therapieoptionen insbesondere des Darmtrakts. Zudem wird das Leistungsspektrum Endoskopie, das frühzeitige Erkennen bösartiger Tumorerkrankungen sowie deren Vorstufen erläutert. In einer Fragerunde gibt es die Möglichkeit, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Klinikum weist aber daraufhin, dass die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt ist.