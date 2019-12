Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fachgeschäft öffnet am 19. Dezember

Kräftig am Einräumen sind derzeit viele fleißige Menschen in der neuen Filiale der Kette Fressnapf in Heiligenstadt. Das nagelneue Geschäft mit einer Fläche von 650 Quadratmetern befindet sich hinter dem neuen Woolworth auf dem Areal der früheren Stormpassage. Investor Karl Wüstefeld teilt mit, dass die Eröffnung nicht diesen Samstag, sondern voraussichtlich erst am Donnerstag, 19. Dezember, stattfinden wird. Er bittet, diesen Übermittlungsfehler zu entschuldigen. sit