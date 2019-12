Prozess zu Steuerhinterziehung bei Firma in Leinefelde vor dem Abschluss

Die beiden früheren Geschäftsführer der ehemaligen Leinefelder Firma Bärenkrone müssen sich seit fast zwei Jahren wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht in Mühlhausen verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, in den Jahren 2008 bis 2010 Branntweinsteuern in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. Der Handel spielte sich immer ähnlich ab. Der Wodka wurde an Zwischenhändler verkauft mit der Maßgabe, dass er ins europäische Ausland weiterverkauft werde. Dadurch fallen in Deutschland keine Branntweinsteuern an. Diese Zwischenhändler verkauften jedoch nicht an Ausländer sondern meist in Kiosken in West-und Süddeutschland und in der Nähe von Berlin. So jedenfalls stellt es sich nach über 40 Verhandlungstagen heraus.

Die Verteidiger der beiden Angeklagten versuchen nun, die mögliche Unschuld ihrer Mandanten mit Hilfe von Beweisanträgen darzustellen. Dabei wird deutlich, dass wahrscheinlich beide auf die dubiosen Geschäftemacher aus dem Ausland oder auch aus Deutschland hereingefallen sind. Da wird der E-Mail-Verkehr zwischen den „Geschäftspartnern“ untersucht. Lieferscheine, Zolldokumente und Begleitpapiere stellen sich teilweise als Fälschungen heraus. Kraftfahrer und andere Beteiligte sagen aus zu Fahrtrouten und Lieferadressen. Sachverständige untersuchen kryptische E-Mails und vieles mehr.

Sachverständiger soll Fälschung nachweisen

In der vorläufig letzten Verhandlung vor dem Plädoyer des Staatsanwalts wurden weitere Beweisanträge gestellt. Ein graphologischer Sachverständiger solle nachweisen, dass die Unterschriften sowie einige handschriftliche Anmerkungen auf den Lieferscheinen gefälscht sind. Obwohl immer der gleiche Name auftaucht, seien die Unterschriften unterschiedlich. In einem anderen Antrag sollte einer der ehemaligen Mitarbeiter der Bärenkrone nochmals gehört werden. Er solle zum Geschäftsgebaren der sogenannten Zwischenhändler befragt werden. Nach seiner Beobachtung sei der Geschäftsführer genötigt und bedroht worden. Es sei ihm vorgeschrieben worden, wohin er zu liefern habe, und der tschechische ehemalige Angestellte des Zolls habe falsche Stempel und Formulare benutzt.

Der damalige Geschäftsführer und jetzige Angeklagte habe „herausgewollt aus dem Geschäft“, weil er Angst hatte. Von einem „Jesiden-Clan“ ist die Rede. Diese Volksgruppe lebt teilweise in Armenien. Sie zählt sich aber auch zu den Kurden im Nordirak, in Syrien oder der Türkei. In Deutschland gab es schon mehrere Strafverfahren gegen solche Clans.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Kripo aus dem Ruhrgebiet könnte mehr zur Vernehmung des beantragten Zeugen aussagen. Dass es sich um Personen handeln muss, die nicht gut Deutsch sprechen, wurde auch in manchen „kryptischen“ E-Mails deutlich, die zum Teil aus der Türkei stammten. Der angeklagte damalige Geschäftsführer beherrscht kein Englisch und kann auch nur sehr gering mit Computerangelegenheiten umgehen, sagt sein Verteidiger.

Unter Einfluss des ausländischen Clans gestanden

Der ehemalige Prokurist der Firma Bärenkrone solle also die Abhängigkeit des einen Geschäftsführers verdeutlichen. Er habe massiv unter dem bedrohlichen Einfluss des ausländischen Clans gestanden. Den anderen, aus dem Eichsfeld stammenden, Angeklagten habe man „aus dem Geschäft ausbooten wollen“. Man habe ihm nur die Buchhaltung übertragen, und er sei mit „Nebentätigkeiten“ beschäftigt worden. Die Firma seines Vaters habe man als „Lagermöglichkeit“ benutzt.

In dem Beweisantrag tauchen auch immer wieder die Namen der Personen auf, die bereits im ersten Prozess 2015 verurteilt wurden. Auch der beantragte Zeuge war damals beteiligt. Fast alle der genannten Personen aus der Gruppe sind bereits verurteilt.

Da die neuen Beweisanträge noch intensiver beraten werden müssen, kann noch keine Entscheidung getroffen werden. Der Staatsanwalt kann vorerst wenig Zusammenhang zum gegenwärtigen Prozess erkennen, da die verlangten Zeugen und Frachtbriefe aus dem ersten Verfahren von 2015 stammen. Damals waren die Geschäftsverhältnisse in der Bärenkrone noch ganz anders. Eine ausführliche Stellungnahme kann erst beim nächsten Termin erfolgen.