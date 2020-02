Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fast 1,5 Millionen Euro für Schulen

Ein Fördermittelbescheid über 1.493.907 Euro am Donnerstag gestern vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft an den Landkreis Eichsfeld verschickt. Diese Mittel stammen aus dem Topf der Schulinvestitionspauschale des Freistaates Thüringen. Das Land unterstützt so die kommunalen Schulträger beim Erhalt und Ausbau von Schulen und Schullandheimen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich die Mittel verdoppelt, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Damit soll der erhebliche Sanierungsstau an den Thüringer Schulen schrittweise gelöst werden.