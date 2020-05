Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fast zwei Jahre Gottesdienst aus Heiligenstadt im Internet

Im März haben einige Mitglieder der Heiligenstädter Kirchengemeinde St. Aegidien ehrenamtlich damit angefangen, den sonntäglichen Gottesdienst aus ihrer Kirche via Internet auf die heimischen Bildschirme zu übertragen. Der Gottesdienstbesuch selbst war nicht möglich. Jetzt hat Christian Simon, einer dieser Ehrenamtlichen, eine Statistik und Bilanz erstellt. Was da seit dem Start zusammengekommen sei, sei erstaunlich, sagt er. Fast 60.000 Aufrufe hat er insgesamt gezählt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

„Von 20.570 verschiedenen Nutzern.“ Insgesamt sind von den Zusehern knapp 16.000 Stunden Gottesdienst mitverfolgt worden. „Das sind fast zwei Jahre.“ Wie sich das berechnet, erklärt Simon kurz und knapp. Er vergleicht es mit einem Feuerwehr- oder Arbeitseinsatz. Da wird die Stunde pro Person gerechnet. „Wenn fünf Leute eine Stunde im Einsatz sind, dann werden fünf Einsatzstunden gezählt. So ist es auch hier.“

Simon hat aber auch einmal einen Blick in die Altersstatistik geworfen – und war sehr überrascht. 51,4 Prozent der Zuschauer waren weiblich, demzufolge 48,6 Prozent männlich. In der Altersgruppe bis 17 Jahren gab es gar keine virtuellen Gottesdienstbesucher, 3,5 Prozent finden sich in der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren. „Und dann steigt es stetig an. Sechs Prozent bei den 25- bis 34-Jährigen, 14,5 Prozent bei den 35- bis 44-Jährigen.“ 18,8 Prozent der Zuschauer waren zwischen 45 und 54 Jahre alt, 19,5 Prozent zwischen 55 und 64 Jahren. „Und 37,7 Prozent bei der Generation 65plus“, ist Simon erstaunt. „Es braucht niemand mehr zu behaupten, Senioren könnten kein Internet bedienen.“ Sogar aus Peru, den USA und Island gab es Zugriffe

Etwas, was Simon nicht verwundert, ist die Zahl der Zugriffe an den Osterfeiertagen. „Das stach richtig heraus. Ein Zeichen, dass die Osternacht wirklich noch etwas gilt.“

An diesem Pfingstwochenende werde man vorerst zum letzten Mal übertragen. „Sonntag ganz normal um 10.30 Uhr“, erklärt Simon. Mit Voranmeldung dürfen inzwischen Gläubige wieder mitfeiern. Aber die 80 verfügbaren Plätze nach Mindestabstandsregeln seien schon ausgebucht. Am Montag aber findet der Pfingstmontagsgottesdienst traditionell um 8 Uhr an der Klöppelsklus statt. Auch von dort wird gesendet. „Mit einer kleinen Videoüberraschung.“ Erst wenn es wieder vonnöten sein sollte, zum Beispiel eine zweite Coronawelle folgt, werde man live übertragen.