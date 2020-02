Fetter Donnerstag: Kräppel, Grillhaxen und dreist gestohlene Fleischtöpfe

Bevor es im Eichsfeld am Wochenende so richtig bunt wird, wird es heute erst einmal etwas anders. Es wird üppig. Denn am Fetten Donnerstag wird im Eichsfeld ordentlich geschlemmt, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Es gibt Herzhaftes, Süßes, Fettes, Deftiges, Sahniges und natürlich Flüssiges.

Pflaumenmus, Marmelade oder gar Eierlikör? Wenn es um die Füllung für echte Karnevalskräppel geht, sei vieles möglich, sagen Christiane und Roland Krieghoff von der gleichnamigen Bäckerei in Heiligenstadt. „Das ist eine Gewissensfrage. Oder einfach eine des Geschmacks.“ Zu haben sind meist alle drei Sorten. „Und ein Großkunde bestellt immer zum Fetten Donnerstag Kräppel mit Marillenmarmelade“, erzählt Christiane Krieghoff.

Auch äußerlich gibt es verschiedene Varianten: die mit Streuzucker, die mit Puderzucker oder gar Zuckerglasur, zum Karneval noch mit bunten „Konfetti“-Tupfen. Das habe aber einen ganz schnöden Grund: „Wir müssen sie im Verkauf auseinanderhalten können. Nicht auszudenken, wenn sich jemand auf seinen Marmeladenkräppel freut und dann Eierlikör kriegt.“

Das Fettgebäck gehörtzum Karneval einfach dazu

Egal ob es Krapfen, Kräppel, Pfannkuchen oder Berliner genannt wird – zum Karneval gehört das Fettgebäck einfach dazu. Das Bäckerehepaar gibt offen zu, dass der Fette Donnerstag zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr gehört. Mitunter gehen an diesem bis zu 800 Kräppel weg. Das heißt für Roland Krieghoff, noch früher aufzustehen. Die Vorbestellungen türmen sich. Aber es seien nicht nur die Kräppel. „Alles, was Kalorien hat, hat an diesem Tag Hochkonjunktur: Kräppel, Kameruner, Quarkbällchen, Sahne- und Buttercreme-Torten, auch Cupcakes“, zählt Christiane Krieghoff auf. Selbst beim Brot müssen Extra-Ladungen gebacken werden. „Als Unterlage für Gehacktes, Feldgieker, Stracke…“

Warum aber Kräppel und die ungefüllten Kameruner – die mit dem so genannten „kurzen Biss“ – gerade im Karneval so beliebt sind, habe einen ganz schlichten Grund. „Alles, was in Fett gebacken ist, ist eine gute Grundlage für einen feuchtfröhlichen Büttenabend“, erklärt Roland Krieghoff. Aber es gibt dazu noch einen traditionellen Hintergrund. Der hängt natürlich mit der nächste Woche Mittwoch beginnenden Fastenzeit zusammen. „Da konnte und kann man vorher noch einmal richtig hinlangen und schlemmen.“ Bis Ostern ist ja aus dem Glauben heraus dann Schmalhans Küchenmeister.

Grillhaxe mit Sauerkrautist traditionell der Renner

Alle Hände voll zu tun haben in diesen Tagen die Eichsfelder Fleischer. Zum Beispiel Fleischermeister Tobias Knauf und seine Mannen in Bornhagen. „Die fetteste unter den Eichsfelder Spezialitäten ist aber nicht, wie viele glauben, die Eichsfelder Wurst, sondern das leckere Kesselfleisch, ein schöner Schweinebauch“, weiß er. „Es ist nicht der Feldgieker“, räumt er mit einem Vorurteil auf. Der sei heute im Gegensatz zu früher sogar recht mager. Das habe viel mit dem modernen Ernährungsbewusstsein zu tun. „Niemand kauft heute mehr eine Wurst, die mehr weiß als rot ist.“

Früher seien Feldgieker, Stracke und Co natürlich fetter und kalorienreicher gewesen. „Die Menschen leisteten viel mehr körperliche Arbeit, ein Feldgieker musste auch lange reichen und trotzdem Nährwert bringen.“

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Fetter Donnerstag im Eichsfeld Annika Knauf, die Tochter vom Fleischermeister Tobias Knauf der Bornhager Fleisch- & Wurstspezialitäten, weiß die Eichsfelder Wurst mit sechs Jahren schon zu schätzen. Hier mit einer 3 Kilogramm schweren Eichsfelder Stracke. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Kräppel, Kameruner und Quarkbällchen haben vor allem am "Fetten Donnerstag" Hochsaison. Auch in der Heiligenstädter Bäckerei Krieghof wird fleißig gebacken. Verkäuferin Silke Peter bringt ein Blech voll in den Verkaufsraum. Foto: Eckhard Jüngel

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Annika Knauf mit einer 3 Kilogramm schweren Eichsfelder Stracke. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Auch in der Heiligenstädter Bäckerei Krieghof wird fleißig gebacken. Foto: Eckhard Jüngel

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Auch in der Heiligenstädter Bäckerei Krieghof wird fleißig gebacken. Bäckermeister Paul Herzberg spritzt Pflaumenmus als Füllung in die Kräppel. Foto: Eckhard Jüngel

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Kräppel, Kameruner und Quarkbällchen haben, vor allem am "Fetten Donnerstag" Hochsaison. Auch in der Heiligenstädter Bäckerei Krieghof wird fleißig gebacken. Foto: Eckhard Jüngel

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Bäckermeister Paul Herzberg spritzt Pflaumenmus als Füllung in die Kräppel. Foto: Eckhard Jüngel

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Bäckermeister Paul Herzberg gibt bringt bunte Streusel auf die Kräppel. Foto: Eckhard Jüngel

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Kräppel, Kameruner und Quarkbällchen haben, vor allem am "Fetten Donnerstag" Hochsaison. Auch in der Heiligenstädter Bäckerei Krieghof wird fleißig gebacken. Foto: Eckhard Jüngel

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Vera Kruse vom Ordnungsamt schneidet Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann die Krawatte ab. Foto: Elke Sagorski Foto: Elke Sargorski

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Eine Molle mit Eichsfelder Gehacktes zum "Fetten Donnerstag". Foto: Eckhard Jüngel

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Annelie Günther und Ewald Holbein vom Dingelstädter Verein für Heimatpflege in der Küche der Heimatstube der Stadt. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Annelie Günther und Ewald Holbein vom Dingelstädter Verein für Heimatpflege in der Küche der Heimatstube der Stadt. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Eichsfelder Wurst zum "Fetten Donnerstag", Fleischermeister Tobias aus Bornhager ist gut vorbereitet. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Eichsfelder Wurst zum "Fetten Donnerstag", Fleischermeister Tobias aus Bornhager ist gut vorbereitet. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Eichsfelder Wurst zum "Fetten Donnerstag", Fleischermeister Tobias aus Bornhager ist gut vorbereitet. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Annika Knauf, die Tochter vom Fleischermeister Tobias Knauf der Bornhager Fleisch- & Wurstspezialitäten, weiß die Eichsfelder Wurst mit sechs Jahren schon zu schätzen. Hier mit einer 3 Kilogramm schweren Eichsfelder Stracke. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Fetter Donnerstag im Eichsfeld Annika Knauf, die Tochter vom Fleischermeister Tobias Knauf der Bornhager Fleisch- & Wurstspezialitäten, weiß die Eichsfelder Wurst mit sechs Jahren schon zu schätzen. Hier mit einer 3 Kilogramm schweren Eichsfelder Stracke. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Heute sei das alles anders, genau wie die dem Karneval folgende Fastenzeit. „Sie wurde früher allein schon aus dem Glauben heraus strikt eingehalten. Heute nicht mehr. Ich kann für mich und meinen Beruf da nur sagen: Gott sei Dank.“ Allerdings kommen ausgerechnet am Fetten Donnerstag weniger Wurst oder Gehacktes auf den Tisch, obwohl das immer beliebt sei. „Es ist die Grillhaxe mit Sauerkraut. Das ist das Traditionsgericht.“ Das hätten wieder die vielen Vorbestellungen gezeigt. Wem die wirklich zu fett ist, der darf natürlich auf eine ordentliche Portion Gehacktes zurückgreifen, oder auf einen gefüllten Schweinemagen oder eine gute Hausmacherbratwurst. Aber was liegt bei Familie Knauf auf dem Teller? „Die Grillhaxe. Es gibt nur diesen einen Tag im Jahr bei uns, an dem wir sie wollen.“ Da muss die drei Kilo schwere Wurst, mit der Töchterchen Annika liebäugelt, dann doch noch ein bisschen warten, bis Samstag...

„Der Fette Donnerstag ist im Eichsfeld schon lange ein besonderer Tag“, sagt Ewald Holbein vom Dingelstädter Verein für Heimatpflege. Er kann sich noch gut an seine eigene Jugendzeit erinnern und daran, als noch zu Hause geschlachtet wurde. Die rote Wurst wurde da zugeteilt. Doch am Fetten Donnerstag führte der erste Weg des Vaters in die Wurstekammer. Dann gab es für jeden ein ordentliches Stück des geliebten Leckerbissens, so lang wie die Brotscheibe. „Ein Rettel“, sagt Ewald Holbein und schmunzelt. „Wenn de Wost dicker äs wie äs Brot, dann kann das Brot so dicke sie wie äs well“, hieß es. Und danach wurde gehandelt.

So viel Fleisch, wie der Hundmit dem Schwanz wedelt

Immer, wenn es um Bräuche geht, wirft der Dingelstädter Heimatforscher einen Blick auf das, was Karl Wüstefeld einst beschrieb. Und der wusste, dass das Essen an diesem Tag ganz oben stand. Da wurde so viel Fleisch gegessen, wie der Hund mit dem Schwanz wedelt. Die Kinder bekamen ein dick geschnittenes Stück Wurst mit zur Schule. Zum Mittagessen gab es Sauerkraut mit Schweinefleisch. So manche Hausfrau musste an dem Tag auch gut Obacht geben, dass ihr von Verwandten und Nachbarn nicht der Topf vom Herd stibitzt wurde. Passierte es dennoch, musste sich die gute Frau nicht nur Hänseleien gefallen lassen, sondern den abhanden Gekommenen auch mit einer Gabe wieder auslösen.

Gelesen hat Ewald Holbein bei Wüstefeld auch, dass der Tag für die Schäfer vor 1910 besonders war. Festlich mit einer mit roten Bändern geschmückten Fuchsmütze seien sie mit Spielleuten durch das Dorf zu den Schafhaltern gezogen, deren Tiere sie hüteten. In der Hand eine hölzerne Stange, an der Haken und Bänder waren. An die Haken wurde die Wurst gehängt, die sie bekamen. Abends habe es ein gemeinsames Essen und Tanz gegeben, erzählt der Dingelstädter. Die Wurst war ein Teil der Entlohnung.

Annelie Günther, die ebenfalls aus der Unstrutstadt kommt und sich gut mit Brauchtum auskennt, hat in den „Eichsfelder Küchengeschichten“ geblättert. Saure Klebchen, weiß sie, ein wohlschmeckender Eintopf aus Eisbeinfleisch, sei früher besonders beliebt am Fetten Donnerstag gewesen. Ein Eisbein konnte schließlich eine ganze Familie satt machen.

Und beide wissen noch etwas: Karneval ist die Übersetzung von „carne vale“, was so viel bedeutet wie „Fleisch, lebe wohl“.

Früher war der Donnerstag meist der Schlacht- oder Backtag. „Alles Essbare, was nicht haltbar gemacht werden konnte, wurde verspeist. Das tat man am Fetten Donnerstag, damit es in der Fastenzeit nicht verdarb“, hat Annelie Günther eine plausible Erklärung.

Gefunden hat sie eine nette Geschichte, die sich auf die Fastenzeit bezieht: Ein braver Eichsfelder, las sie in den Küchengeschichten, sei lange unterwegs gewesen und musste an einem Freitag außer Haus essen. Treu seiner christlichen Gesinnung bestellte er in einem Gasthaus zum Mittagessen einen großen Pfannkuchen. Schließlich lautete das Gebot der Fastenzeit: Du sollst kein Fleisch essen. Doch durch das Wirtshaus zog der köstliche Duft von Schweinebraten. Und der Geist war wohl nicht so willig, denn er bestellte sich eine Portion. Dann aber machte es sich bemerkbar, das schlechte Gewissen, erzählt Annelie Günther. Der Eichsfelder ersann jedoch eine List. Er bestellte noch einen Pfannkuchen und verspeiste ihn eilig. „So, no kann mek de Düwel dräjen wie hei will. Die Pannekauken liet ümmer oben.“

Leidige Modeprobleme clever gelöst – mit beherztem Schnipp-Schnapp

Ein Brauch, der noch recht jung ist und aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammt, ist das Schlipsabschneiden. Vor allem unter Arbeitskollegen in Firmen und Amtsstuben kommt das vor. Denn der Fette Donnerstag ist bekanntlich auch Weiberfastnacht.

Birgit Dugan vom Heiligenstädter Carnevalsverein kennt den Ursprung. „Schon im Mittelalter gab es den Brauch, dass die Frauen für diesen einen Tag das Regiment übernehmen. Und den Herren an diesem Tag mit einer Schere fix die Krawatte abzuschneiden, steht heute symbolisch dafür, ein Zeichen der männlichen Macht zu zerstören.“

Aber dieser Brauch hat auch ein Gutes: Gewitzte Ehefrauen suchen dem Gatten für diesen Tag genau die Krawatte aus, die ihnen sowieso schon ein Dorn im Auge ist. So erledigt sich das leidige Modeproblem recht clever von selbst.

Der echte Ausnahmezustand aber tritt in Heiligenstadt am Abend um 19.30 Uhr ein, wenn wie in vielen Karnevalshochburgen der Weiberfasching losgeht. In Heiligenstadt spricht Birgit Dugan von „600 wildgewordenen Frauen“, die sich kostümiert in der Stadthalle einfinden werden. „Die Karten waren innerhalb einer Stunde ausverkauft.“ Es gibt natürlich ein Programm. Das aber wird von Männern gestaltet. „Genau das wollen die Damen sehen“, weiß Birgit Dugan.

Weitere Veranstaltungen zum Weiberfasching gibt es heute in:

Großbodungen, Gaststätte am Bahnhof, 20 Uhr

Leinefelde, Eichsfelder Hof, 20.11 Uhr

Niederorschel, Lindenhalle, 20.11 Uhr.



Und in Kirchohmfeld, da will man es besonders zum 50-jährigen Karnevalsjubiläum wissen. Dort gibt es nämlich ab 18 Uhr zum Fetten Donnerstag ein großes Schlachtebüffet – mit Musik von den Eichsfeldmusikanten.