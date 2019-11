Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehreinsatz in Deuna

Ins Werk der B+T Deuna in der Industriestraße mussten am Montagvormittag 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Deuna, Rüdigershagen und Niederorschel ausrücken. Auch die Polizei war vor Ort. In der Verladehalle war es in der Nacht zu einem Brand gekommen. An der Maschine, die zur Trennung von Metall dient, entstand kein Schaden. Möglicherweise wurde das Feuer durch eine im Abfall befindliche Batterie ausgelöst, heißt es von der Polizei. Die in der Anlage verbaute automatische Löschanlage reichte jedoch nicht aus, um den Brand zu bekämpfen. Gegen 9 Uhr am Vormittag habe man entschieden, die Feuerwehr zu Hilfe zu rufen, sagte Betriebsleiter Ronny Hanstein. Die immer neu entstehenden Glutherde konnten selbst nicht mehr gelöscht werden. In der Halle konnte am Nachmittag wieder gearbeitet werden. Personen kamen nicht zu Schaden