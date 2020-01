Feuerwehrmann aus Bornhagen der mehrfachen Brandstiftung verdächtig

Seit Ende September hat es in dem kleinen Dorf Bornhagen fünf Mal gebrannt. Zwei dieser Feuer entwickelten sich zu Großbränden. Bei allen fünf Vorfällen war schnell die Ursache klar: Brandstiftung. Nach intensiven Ermittlungen besteht nun dringender Tatverdacht gegen einen 25-Jährigen aus dem Ort, der Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ist. „Der Mann äußert sich nicht, lässt sich allerdings bereits anwaltlich vertreten“, bestätigt eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordthüringen in Nordhausen.

Die Brandserie begann am 21. September. Meterhoch schlugen die Flammen aus einem Wirtschaftsgebäude am Bauernweg. Foto: Feuerwehr

Nachdem in den frühen Morgenstunden des Sonntages, 12. Januar, erneut Flammen aus einer Scheune gelodert waren, wieder hoher Sachschaden entstand, hat die Polizei eine Arbeitsgruppe mit dem Namen „Flashover“ gegründet. Der englische Begriff „Flashover“ bezeichnet die Situation, wenn es bei einem Brand in einem Gebäude zu einer Durchzündung kommt, die Flammen meterhoch lodern. Diese Arbeitsgruppe besteht aus Beamten der Eichsfelder Polizeiinspektion und der Kripo Nordhausen. Die Ermittlungen führten die Beamten nun zu dem Tatverdacht gegen den 25-Jährigen. Umfangreiche Befragungen und Vernehmungen der Einwohner waren vorangegangen. „Insgesamt ist bei den Bränden ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden“, bestätigt Fränze Töpfer von der LPI Nordhausen. Der Mann befinde sich auf freiem Fuß.

Nur mit der Hilfe von 90 Einsatzkräften und schwerer Technik konnte der Brand am Bauernweg gelöscht werden. Foto: Eckhard Jüngel

Der erste Brand der Serie brach in der Nacht zum 24. September 2019 in einem leerstehenden Gebäudekomplex im Bauernweg aus. Der Wirtschaftstrakt stand in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen. Im Oktober brannte ein Schuppen in der Nähe. Im November, wieder an einem Wochenende, stand ein Holzstapel in Flammen. Dieser Stapel entpuppte sich als das Geburtshaus von Bischof Konrad Martin, das in Bornhagen auf einem Privatgelände zwischengelagert war, um irgendwann an passender Stelle wieder aufgebaut zu werden. Ein weiterer Brand war so schnell bemerkt worden, dass er in wenigen Minuten gelöscht war. Nun stand im Januar die Scheune in Flammen. Mehrere Schafe konnten von den Einsatzkräften rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude geholt werden.

„Als ich von dem Tatverdacht gegen den Kameraden erfuhr, war das ein ganz schwarzer Tag für mich“, sagt Ortsbrandmeister Norman Hein bitter. „Es ist wie ein Schlag ins Gesicht.“ Im Herbst 2018 hatte er die Wehr übernommen. „Mein Vorgänger und ich haben viel Herzblut und Arbeit in den Aufbau der Wehr gesteckt.

Im November brannte ein Holzstapel. Er entpuppte sich als das zwischengelagerte Geburtshaus von Bekennerbischof Konrad Martin aus Geismar. Foto: Feuerwehr

Es ist eine junge Truppe, aber ein Super-Team.“ Als besonders schlimm aber empfindet er die enorme Beschädigung des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr Bornhagen, sollte sich der Tatverdacht bestätigen. „Ich kann nur hoffen, dass es nicht so ist.“ Doch sollte es so sein, könne es nur ganz harte Konsequenzen geben, kündigt Norman Hein an: „Sofortiger Ausschluss aus der Wehr, aus dem Verein und Entbindung von allen Aufgaben. Da gibt es kein Wenn und Aber, egal, um wen es sich handelt. So jemand ist nicht tragbar.“ Nachvollziehen, wie jemand so etwas tun kann, kann Hein nicht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dann müsse man mit dem Thema offensiv umgehen, um Schadensbegrenzung zu betreiben.

Laut Strafgesetzbuch fällt Brandstiftung, wenn Wohngebäude oder Betriebsstätten betroffen sind, unter Verbrechenstatbestand und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden, in minderschweren Fällen bis zu fünf Jahren. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, betont Polizeisprecherin Fränze Töpfer.