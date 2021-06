Flinsberg hat jetzt schnelles LTE-Netz

Flinsberg. Telekom macht weiter Jagd auf Funklöcher. 539 Kommunen haben sich bundesweit beworben.

Die Aktion „Wir jagen Funklöcher“ von der Telekom AG macht keine Pause. Standortvorschläge werden bewertet, vor Ort werden Begehungen durchgeführt, Standorte gebaut und eingeschaltet. In Flinsberg funkt nun seit kurzem der Mobilfunkstandort mit LTE. Anwohnende können jetzt auf das LTE-Netz der Telekom zugreifen. Die Gemeinde ist eine der Gewinnerinnen der Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“ und nun raus aus dem Funkloch.

„Ich danke der Telekom für die Aktion und deren Umsetzung. Durch die Mobilfunk-Verfügbarkeit ist unsere Gemeinde noch attraktiver geworden – nicht nur für unsere Anwohnerinnen und Anwohner, sondern auch für Gäste“, sagt Flinsbergs Ortsteilbürgermeister Mario Thraen (parteilos).

Die Stadt Heiligenstadt hatte sich an der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ beteiligt und gewonnen. Ziel der Aktion war es, abseits des Regelausbaus Funklöcher zu schließen. Aufgrund der großen Anzahl an Bewerbungen, verdoppelte die Telekom die Anzahl der Gewinner von 50 auf 100. Zudem gab das Unternehmen bekannt, weitere 180 Bewerbungen in das Ausbauprogramm für 2021/2022 aufzunehmen. Insgesamt hatten sich bundesweit 539 Kommunen an der Aktion beteiligt.