Wegen einem 40-Jährigen aus Bornhagen rückte in Witzenhausen die Polizei bei einem Lebensmittelmarkt an. Bei seiner Flucht hatte er eine Angestellte verletzt.

Frau in Witzenhausen verletzt wegen eines Pfandbons

Gegen einen 40-Jährigen aus Bornhagen ermittelt die Polizei wegen Ladendiebstahl, des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Der Mann soll am Dienstag gegen 12.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Witzenhausen „An der Bohlenbrücke“ eine 46-jährige Marktmitarbeiterin verletzt haben, teilte die Polizei Eschwege mit.

Der Marktmitarbeiterin war der Mann von einer Kundin gemeldet worden, die mitbekommen hatte, dass der Mann sich aus einem Getränkelager eine leere Getränkekiste geholt und damit unberechtigt einen Pfandbon ausgedruckt hatte. Zur Rede gestellt, sei es darauf zu einem Disput gekommen, bei dem der 40-Jährige der Frau auch mehrere Lebensmittel aus einer Einkaufstüte vor die Füße geworfen haben soll und dann den Markt verlassen wollte, hieß es weiter.

Als die Mitarbeiterin den Mann daran hindern und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, habe dieser schlug in Richtung der Frau geschlagen und sich gewaltsam losgerissen, wobei die Frau an der Hand verletzt wurde.

Die verständigten Beamten der Polizei in Witzenhausen konnten den Mann schließlich aufgreifen und mit zur Dienststelle nehmen. Dort wurden seine Personalien aufgenommen und überprüft. Außerrdem wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von ein Promille.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sei der 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es abschließend.