Ganzes Eichsfelder Dorf bekommt die Folgen eines Unfalls zu spüren

Neustadt. Ein Oldtimer machte sich am Freitagmittag selbstständig. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Stromverteilerkasten in Neustadt.

Anstehende unfreiwillige Restaurationsarbeiten an einem 65er Ford Mustang Cabrio sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag gegen 13.25 Uhr am Ortsausgang von Neustadt ereignete. Der 63-jährige Fahrer kam mit seinem Pkw am Ortsausgang in Richtung Haynrode nach rechts von der Fahrbahn ab, heißt es im Polizeibericht am Samstag. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, kollidierte mit einem Stromkasten und kam dann rund 50 Meter weiter auf einem Rasenstück zum Stillstand.

Den Angaben des Fahrers zufolge gab es einen Defekt an der Lenkung, aufgrund dessen das Fahrzeug eigenständig nach rechts ausbrach. An Pkw und Stromverteilerkasten entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Der Unfall blieb bei den Bewohnern Neustadts nicht unbemerkt, denn der Schaden am Verteilerkasten führte zu einem Stromausfall von etwa einer Stunde.