Gasmessgerät für Martinfelder Feuerwehr

Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Martinfeld freuen sich über ein neues tragbares Gasmessgerätes. Das Messgerät soll die Feuerwehrleute bei den immer komplexer werdenden Einsätzen vor giftigen und explosiven Gasen rechtzeitig warnen.

„Denn ohne diese Hilfsmittel ist der Mensch nicht in der Lage, solche Gefahren frühzeitig zu erkennen, um dann noch Abwehrmaßnahmen treffen zu können“, so Wehrführer Marco Schäfer. Durch Flucht in den vermeintlich gefahrlosen, nämlich geruchlosen, Bereich seien schon viele tödliche Unfälle passiert. Man bedankte sich beim Geschäftsführer der ortsansässigen Firma Alpha-Omega Technology, Jan Bose, der die Anschaffung mit einer großzügigen Spende ermöglicht hat. „In der heutigen Zeit in der man sich oftmals selbst am Nächsten ist, ist dies nicht selbstverständlich und so freut man sich ganz besonders, wenn es Menschen gibt, die unser Handeln würdigen“, sagt Marco Schäfer dankbar.