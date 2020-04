Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gast zeigt sich beeindruckt vom Heiligenstädter Kurpark

Nach langer Zeit hat Siegfried Arndt aus Bielen bei Nordhausen den Heiligenstädter Kurrpark besucht, der von 1995 bis 1997 neu gestaltet wurde. „Wir waren sehr erfreut über diese schöne Anlage“, so Arndt. Vor allem die Wasserfontänen am Herzteich, an der Kurklinik, der Wasserfall an der Scheuche, Blumen, Bäume und Skulpturen hätten ihn immer wieder überrascht.