Gegen „Wohnungsnot“ bei den Vögeln: Altes Trafohaus bei Heiligenstadt wird Nistort für Falke, Spatz und Co.

Für die Fachgruppe Ornithologie im Eichsfeld ist es ein großer Moment. Nein, es ist keine offizielle Einweihung mit Bändchenschnitt oder dergleichen an diesem regnerischen Vormittag am Gut Hillemann. Tief versteckt in welligen Feldern nördlich der Kreisstadt liegt das alte Gut, von dem nicht mehr viel übrig ist. Das Gelände gehört der Lever Agrar, genau wie rundherum die Felder.

Doch das Gut hat jetzt etwas ganz Besonders. Auf dem Areal steht das erste alte Trafohaus, das komplett geflügelten Wesen überlassen wird. „Die Trafostation wurde nicht mehr gebraucht“, sagt Hans-Bernd Hartmann, der Vorsitzende der Fachgruppe, die sich seit vielen Jahren um die Belange der Eichsfelder Vogelwelt kümmert, Nistmöglichkeiten schafft, Vogelzählungen unternimmt und Exkursionen im ganzen Landkreis für Interessierte anbietet. Bevor das Trafohaus, das nicht gerade klein ist, abgerissen wird oder in sich zusammenfällt, kam die Frage auf, ob es nicht noch einer anderen, ungewöhnlichen Nutzung zugeführt werden kann – sozusagen als Vogelhotel. Als klar wurde, dass die Stadtwerke Heiligenstadt diese Station wirklich nicht mehr brauchen, gab es erste Gespräche. Und Anfang 2019 konnte der Pachtvertrag mit der Lever Agrar abgeschlossen werden – für 20 Jahre. Zahlen muss die Fachgruppe Ornithologie dafür keinen Cent. Aber sie muss sich um das Trafohaus und seinen Unterhalt kümmern.

Projekt im Eichsfeld daserste seiner Art

Mit dem Umbau eines nicht mehr benötigten Trafohauses am Gut Hillemann bei Heiligenstadt mit Nistkästen für Turmfalken, Schleiereulen, Spatzen und Platz für Fledermäuse hat die Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld ihr bislang größtes Projekt umgesetzt. Foto: Silvana Tismer

Nach dem Vertragsabschluss brauchte es eine Menge helfender Hände. Der Putz bröckelte von den Wänden, das Dach war auch nicht mehr das beste, erzählen die Vogelfreunde. „Das Trafohaus war richtig unansehnlich“, erinnert sich Hans-Bernd Hartmann. Man sprach Firmen an, ob man nicht helfen könne und wolle. Ganz spontan kam Hilfe von allen Seiten. Die TWE übernahm es, das Häuschen neu zu verputzen. Es bekam einen neuen Anstrich – in fröhlichem Grasgrün statt bröckeligem Braun. Dachdecker von Waldmann kraxelten hinauf und richteten das Dach. Bernd Gabel spendierte das Gerüst. Auch Garten- und Landschaftsbau Zinke aus Arenshausen und die Firma Jennes packten mit an. Dazu kam eine ganze Menge Eigenleistung von den Vogelfreunden. Hilfe gab es darüber hinaus vom Naturschutzbund, den Stadtwerken Eichsfeld, vom Verein der Thüringer Ornithologen und der Naturstiftung David.

„Ja, dieses Naturschutzprojekt ist neu im Eichsfeld“, sagt Hans-Bernd Hartmann. „Und es ist bisher unser größtes.“ Aber es sei auch ein Experiment. Die Ornithologen haben bereits kurz unter der Dachtraufe Nistkästen für Schleiereulen und Turmfalken angebracht. Dieter Krüger aus Lutter ist auch mit dabei. An der Stahltür zum Trafohaus steht sein Wahlspruch, den auch alle von ihm selbstgebauten Nistkästen tragen: „Ein Herz für Vögel.“ Er hat auch Nistkästen für Spatzen dabei. „Wir müssen hier noch so einige anbringen.“ Dazu haben die Naturschützer nicht mehr viel Zeit, denn das Frühjahr steht schon bald vor der Tür und damit die Brutzeit. Und auch Fledermäuse können, wenn sie es denn wollen, in das Innere des Häuschens einziehen.

Hans-Bernd Hartmann zeigt nach oben. „Es gibt die ersten Spuren, dass die Tiere schon mal das Angebot besichtigt haben.“ Auf dem grünen Anstrich zieht sich schon ein schmaler weißer Streifen hinunter, unten am Boden habe man schon typisches Gewöll entdeckt, fügt Claudia Trümper vom Vorstand der Ornithologen mit einem Lächeln hinzu. Sie holt für alle Helfer und Sponsoren, die sich zusammengefunden haben, ein kleines Dankeschön aus dem Trafohäuschen. Auch Ingolf Lerch, Chef der Lever Agrar und Vorsitzender des Eichsfelder Bauernverbandes, bekommt ein Fläschchen. Hier sei ein Zeichen gesetzt, dass Landwirtschaft und Naturschutz sehr wohl Hand in Hand gehen können, so Hartmann.

Gespannt, wer ins neue „Hotel“ einzieht

Die Umbau des Trafohauses gelang nur dank vieler Helfer, Sponsoren und fleißiger Hände. Foto: Silvana Tismer

Vögel wie Turmfalken oder Schleiereulen haben sich inzwischen enger an den Menschen angeschlossen. Und rundherum um das ruhig, idyllisch und versteckt liegende Trafohäuschen gibt es die Felder – und damit jede Menge Mäuse als Nahrungsangebot. „Früher gab es Feldscheunen, auch in die sind die Vögel eingezogen“, erklärt Hartmann. Doch die Feldscheunen seien nahezu verschwunden. Mit dem Naturschutzbund habe die Fachgruppe Ornithologie bereits mehr als 200 Nistgelegenheiten im Landkreis geschaffen. „Da, wo die Eigentümer es zulassen.“ Und diese Angebote werden von den Tieren durchaus geschätzt und angenommen. „Ja, es herrscht Wohnungsnot bei den Vögeln“, sagt Hans-Bernd Hartmann. Auch die Stiftung VTO, die der Thüringer Ornithologen, habe Geld für die Anschaffung von Nistkästen beigesteuert.

Auf die Idee, das Projekt mit dem Hillemann-Trafohäuschen zu starten, sei man gekommen, weil in anderen Regionen Deutschlands solche ausgedienten Stationen schon durchaus als Nisthilfen dienen. „Warum denn auch nicht hier“, fragte man sich. „Wir sind allen Freunden, Helfern und Sponsoren sehr dankbar“, so Claudia Trümper. Denn es sei mit deren Unterstützung gelungen, mit geringem Mittelaufwand die Idee zu realisieren. Die Arbeit aber sei noch nicht vorbei. Neben dem Anbau weiterer Nistkästen muss das Trafohaus auch ehrenamtlich betreut und unterhalten werden. Das Spannendste aber werde wohl sein zu beobachten, wie viele Falken, Eulen oder Singvögel in das neue „mehrstöckige Hotel“ einziehen, es annehmen. „Aber wir sind da guter Dinge.“