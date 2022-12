Genussbustour durch das Eichsfeld mit adventlichem Flair

Eichsfeld. Hierhin lädt der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld ein:

Für die letzte Genussbus-Tour in diesem Jahr hat sich das Team des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld-Touristik (HVE) noch einmal etwas einfallen lassen. Bei der Fahrt am Sonntag, 18. Dezember, geht es zunächst zu einer gemütlichen Märchenstunde ins Literaturmuseum „Theodor Storm“ nach Heiligenstadt. Genießen können die Teilnehmer danach die Weihnachtsmarkt-Atmosphäre auf dem Hof Sickenberg in Asbach-Sickenberg mit dem historischen Innenhof und der großen Scheune. Umrahmt von weihnachtlicher Drehorgelmusik dürfen sich die Gäste auch mit regionalen Produkten vertraut machen. Im Hofcafé wird traditionelles Weihnachtsgebäck serviert. Ob mit einem deftigen Eintopf über dem offenen Feuer, mit Würstchen aus Biofleisch, Glühwein oder Apfelpunsch – das Team vom Hof Sickenberg lädt zu einem etwas anderen Weihnachtsmarkt an. Danach geht es zum gemütlichen Abendessen in der Küchenmaisterey Ratskeller in Bad Sooden-Allendorf. Die Kosten belaufen sich für die Teilnahme auf 58 Euro pro Person, heißt es vom HVE.

Anmeldungen werden bis spätestens 6. Dezember beim HVE in Leinefelde erbeten, Telefon: 03605 / 2006760, E-Mail-Adresse:info@eichsfeld.de