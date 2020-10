Grauen Betonstelen kreativ Leben einhauchen

Innerhalb von drei Nachmittagen zauberte eine Gruppe von zehn Schülerinnen der Lorenz-Keller-Regelschule in Heiligenstadt aus grauen Betonelementen fantasieanregende bunte Kunstwerke. Egal ob bunte Muster, Formen oder Symbole, jeder kann etwas anderes in ihnen entdecken. Ob man blau als Himmel oder Wasser, grün als Natur oder Hoffnung deutet, liegt jeweils im Auge des Betrachters. „Dieses Projekt zeigt uns, wie vielschichtig Kunst sein kann. Wir selber merkten beim Arbeiten, dass man manchmal gar keinen Plan, sondern einfach nur einen Pinsel und etwas Farbe benötigt, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen“, berichten Lina Hartmann und Jette Scheinhardt. Entstanden sind insgesamt 18 farbenfrohe Bilder, gemalt von Schülern der Grund- und Regelschule. Dank der Unterstützung der Kunstlehrerinnen Renate Brodmann, Elke Kleineberg und Kerstin Kittlaus sowie der Förderung vom Kulturagentenprogramm konnte dieses Projekt umgesetzt werden. „Ein besonderer Dank gilt dem Graffiti-Künstler Stephan Günther, der uns durch das Projekt begleitet hat“, so Lina Hartmann und Jette Scheinhardt abschließend.