Größere Menge Drogen und Viagra: Fahndungserfolg der Polizei im Eichsfeld

Gleich eine ganze Reihe von Vergehen leistete sich ein 34-Jähriger, den die Polizei am Freitagnachmittag in Heiligenstadt im Eichsfeld kontrollierte.

Die Ermittlungsbeamten waren in der Innenstadt der Kreisstadt unterwegs und ermittelten für verschiedene Anzeigen. Als die Beamten auf dem Weg zu einem zweiten Einsatzort waren, beobachteten sie ein verdächtig fahrendes Fahrzeug, das aus einer Seitenstraße kam und über die Wilhelmstraße in die Dingelstädter Straße fuhr. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und forderten Verstärkung an.

Bereits zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hat und das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Im Fahrzeug fand sich darüber hinaus umfangreiches Equipment für den Drogenhandel.

Mehr als 20 Viagra-Tabletten

In einem Rucksack befanden sich eine Vielzahl von Behältnissen, in denen sich Drogen in verschiedenen Größenverpackungen befanden. Neben diesen Drogen befanden sich laut Polizei unter anderem etwa 20 bis 25 Viagra-Tabletten und weitere Dinge , die sich zu Geld machen lassen, im Rucksack.

Der 34-jährige Beschuldigte behauptete, dass weder Rucksack noch Fahrzeug ihm gehörten. Er wurde vorläufig festgenommen. Der offensichtliche Besitz der Utensilien im Rucksack soll nun durch Fingerabdrücke und DNA-Spuren nachgewiesen werden.

Insgesamt fand die Polizei mehr als 50 Ecstasy Tabletten, Cannabis und Crystal in noch nicht näher bestimmter Menge. Die Umstände und Mengen der festgestellten Drogen lassen auf den Handel schließen. In der Wohnung des Beschuldigten fanden die Beamten weiterere Betäubungsmittel. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigte zunächst entlassen.