Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großtöpfer muss sein Jubiläumsfest verschieben

Sie hatten sich so auf das große Fest gefreut, das sie, die Großtöpferschen, kommenden Monat feiern wollten: das 825-jährige Ortsjubiläum. Doch der Corona-Virus und die Verhaltensregeln, die mit ihm verbunden sind, machen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Anfang des Jahres hatte es noch die Einladung an alle gegeben, vom 12. bis 21. Juni beim Großereignis im kleinen Großtöpfer dabei zu sein. Gebührend sollte das Jubiläum begangen werden. „Großtöpfer wurde erstmals am 20. Dezember 1195 von Papst Coelestin III. urkundlich erwähnt, worin dieser dem Kloster Germerode dessen Besitzungen, darunter die zu Thoffer, bestätigt“, erklärt Adrian Volkmar, der zum Organisationsteam gehört, den historischen Hintergrund. Er bedauert, dass die Festwoche nun verschoben werden muss. „Natürlich haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die staatlichen Einschränkungen und der Gesundheitsschutz aller Einwohner, Beteiligten und auch Gäste ließen kein anderes Handeln zu“, sagt er.

Viele Einwohner und ihre Ideen mit ins Boot geholt

Viel Arbeit ist in dem rund 100 Einwohner zählenden Ortsteil von Geismar bereits in die Vorbereitungen investiert worden, die seit gut zwei Jahren laufen. „Die Idee, eine Festwoche zu initiieren, entstand in einer Versammlung des Kirmesvorbereitungskreises Großtöpfer der evangelischen Kirchengemeinde ‚Der gute Hirte‘. Dieser organisiert seit vielen Jahren auch die ökumenische Sommerkirmes im Dorf“, erzählt Adrian Volkmar.

Einiges an Erfahrung haben die Großtöpferschen, was das Ausrichten eines Jubiläums angeht. Vor 25 Jahren, zur 800-Jahr-Feier, gab es auch einen großen Festakt, an dem sich damals schon das gesamte Dorf beteiligte.

Oberstes Ziel, so Volkmar, sei es jetzt ebenfalls gewesen, möglichst viele Einwohner mit ihren Ideen und Vorschlägen in die Vorbereitungen einzubinden, damit am Ende eine abwechslungsreiche und interessante Festwoche präsentiert werden kann. Das gelang. Bei den regelmäßigen Bürgerversammlungen nahmen die Pläne Gestalt an. Ohne Corona hätte einem Fest am südlichen Zipfel des Landkreises Eichsfeld nichts im Wege gestanden.

Gepackt war ein großer Veranstaltungskorb. Am 13. Juni sollten eine Festveranstaltung und eine Sonderführung für den Verein für Eichsfeldische Heimatkunde den Reigen eröffnen. Unter anderem hatte Torsten W. Müller, Leiter des Eichsfeldmuseums in Heiligenstadt, sein Kommen zugesagt. „In einem Vortrag wollte er über die 825-jährige Geschichte des Ortes referieren. Und neben Zeitzeugengesprächen und einem historischen Dorfabend war auch eine geführte Wanderung mit Naturparkführer Stefan Sander zum Greifenstein geplant. Die alljährliche ökumenische Sommerkirmes sollte dann in gewohnter Weise den krönenden Abschluss dieser vielfältigen Festwoche bilden. Soweit der Plan – doch die Entwicklung der Pandemie durchkreuzte alle Pläne und führte zur Absage der Festveranstaltungen“, sagt Adrian Volkmar.

Band- und Oldtimertreffen und noch Vieles mehr

Da er, seine Mitstreiter und die Großtöpferschen aber schon so viele Stunden in die Vorbereitung investiert haben, kam ein ersatzloses Streichen der Festwoche nicht infrage – und stand nach Aussage des jungen Mannes auch zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. „Intensive Gespräche mit den Beteiligten, den Musikern und dem Festwirt brachten dann den erhofften Erfolg. Die Festwoche kann mit allen Veranstaltungen identisch im kommenden Jahr vom 11. bis 20. Juni durchgeführt werden“, freut er sich trotz des diesjährigen Wermutstropfens. „Aus dem 825-jährigen Jubiläum wird nun ‚825 + 1 Jahr‘, denn Jubiläen lassen sich schließlich flexibel erweitern und auch feiern.“

Da die Organisatoren optimistisch sind und die Hoffnung auf ein schönes Jubiläum nicht aufgeben, verraten sie schon einmal, worauf sich Einheimische und Gäste 2021 freuen dürfen. Dann gibt es das Bandtreffen „Rock im Zelt“, einen Dorfrundgang für den Verein für Eichsfeldische Heimatkunde, die Festveranstaltung mit Tanz, einen ökumenischen Fahrradgottesdienst, „Rad+Fun“ mit Meinhard und Wanfried sowie ein Oldtimer-Treffen auf dem Gutshof.

Auf einen Ausflug in die Vergangenheit kann es beim Dorfabend gehen, zum Greifenstein bei einer Wanderung. „Außerdem gibt es einen Bilder- und einen Line-Dance-Abend, einen Gottesdienst und einen musikalischen Frühschoppen“, zählt Adrian Volkmar auf und hofft schon jetzt auf eine tolle Festwoche, die eben einfach um ein Jahr verschoben wird.