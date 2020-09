Grundschüler in Effelder als Lebensmittelretter

In der Grundschule Effelder werden die Kinder zu Lebensmittelrettern ausgebildet. Lucy, Paul, Fynn und Luciana (von links) entscheiden, welche Lebensmittel in die Tonne gehören und welche noch gegessen werden können.

Lucy, Paul, Fynn und Luciana diskutieren an ihrem Tisch darüber, welche Lebensmittel, die auf den Karten abgebildet sind, in den Müll sollen und welche noch gegessen werden können. „Der schrumpelige Apfel kommt weg“, sagt Fynn. „Aber da kann man doch noch Obstsalat draus machen“, entgegnet Paul. Der Apfel landet am Ende trotzdem in der kleinen braunen Tonne. Die vier Zweitklässler nehmen am Mittwoch mit ihrer Grundschule Effelder an dem Workshop „Werde Lebensmittelretter!“ teil, der von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Thüringen angeboten wird.