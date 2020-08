Ahrenshausen. Im Eichsfeld ist am Donnerstagmorgen das Güllebecken einer Agrarfirma geplatzt. Daraufhin flutete die Gülle die Landstraße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Güllebecken geplatzt - 300.000 Liter Gülle verteilen sich auf Straße

Zwischen 200.000 und 300.000 Liter Gülle verteilten sich am Donnerstagmorgen zwischen Ahrenshausen und Gerbershausen im Eichsfeld. Kurz nach 6 Uhr war aus noch ungeklärter Ursache das Güllebecken einer Agarfirma geplatzt.

Die Gülle verteilte sich über die Fahrbahn, so dass die Landstraße gesperrt werden musste, so die Polizei. Am Morgen und Vormittag war die Feuerwehr damit beschäftigt, die Gülle zu beseitigen. Die Straße bleibt für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt.

Auch das Umweltamt wurde eingeschaltet.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region