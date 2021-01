Gute Nachrichten für ehemalige Erko-Mitarbeiter in Beuren

Beuren. Gute Nachrichten gibt es laut Insolvenzverwalter Frank Kreuznacht für die ehemaligen Mitarbeiter des in Insolvenz gegangenen Unternehmens Erko aus Beuren, denn "der Sozialplan kann voraussichtlich vollständig erfüllt werden". In einer gemeinsamen Stellungnahme äußern sich Kreuznacht und Bernd Spitzbarth von der IG Metall Nordhausen positiv über die Entwicklung des Verfahrens.

Am 30. Juni 2019 war bei der insolventen Erko Präzisions-und Steuerungstechnik GmbH Schluss. Der Geschäftsbetrieb wurde endgültig eingestellt. "Die intensiven Bemühungen der Insolvenzverwaltung, die nachhaltig auch von dem Hauptkunden des Unternehmens unterstützt wurden, scheiterten letztendlich an dem massiven konjunkturellen Einbruch der Automotive-Branche. Alle Investoren, mit denen zuvor aussichtsreiche Gespräche im Hinblick auf eine Übernahme und Fortführung des modernen Fertigungsbetriebes in Beuren geführt wurden, zogen ihr Interesse unter Hinweis auf die schlechte Situation sowie die negativen Entwicklungsprognosen in der Branche zurück", heißt es in der Mitteilung des Insolvenzverwalters.

Erfüllung der Forderungen keineswegs selbstverständlich

Durch die Insolvenzverwaltung sei mit dem Betriebsrat, der durch Bernd Spitzbarth, Geschäftsführer der IG Metall Nordhausen, unterstützt wurde, ein Sozialplan ausgehandelt worden. Allen Beteiligten sei allerdings klar gewesen, dass es – wie in vielen Insolvenzverfahren – völlig unsicher ist, ob Zahlungen an die Mitarbeiter aus dem Plan überhaupt geleistet werden können. Jetzt erklären Kreuznacht und Spitzbarth, der auch als Vertreter der Arbeitnehmer Mitglied des Gläubigerausschusses ist, dass die "Sozialplanforderungen der Arbeitnehmer voraussichtlich vollständig erfüllt werden können".

Durch unterschiedliche Maßnahmen der Insolvenzverwaltung – insbesondere die erfolgreiche Durchsetzung diverser Ansprüche – sei es gelungen, die Insolvenzmasse in einem Umfang anzureichern, die dieses ermöglicht habe. „Es ist keineswegs selbstverständlich, dass in Insolvenzverfahren ausgehandelte Sozialpläne vollständig erfüllt werden können." Insofern sei es sehr erfreulich, "dass die Mitarbeiter nunmehr für die bis zuletzt geleistete Arbeit eine wirtschaftliche Anerkennung erhalten, die durch die Zahlungen aus dem Sozialplan erbracht wird", heißt es in der Mitteilung.