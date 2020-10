Guten Morgen, Eichsfeld: Es wäre ein dickes Brett

Glühweinduft und Leckereien wie Baumkuchen oder Crêpes, wie werde ich es in diesem Jahr vermissen. Aber man muss ja nicht ganz darauf verzichten. Selbst ist der Mann oder die Frau. Die Corona-Pandemie verhindert in diesem Jahr, dass wir über die vielen kleinen Weihnachtsmärkte in der Region schlendern. Ich finde es zwar schade, dass die Weihnachtsmärkte abgesagt sind, aber vielleicht hilft es irgendwie dabei, dass wir im nächsten Jahr wenigstens wieder Ostern wie früher feiern können.

Aber halt: Stand heute können wir zumindest einen Weihnachtsmarkt besuchen. In Heiligenstadt laufen noch die Planungen. Nur kann ich mir persönlich schlecht vorstellen, wie die vorweihnachtliche und besinnliche Stimmung in diesen Zeiten aufkommen soll. Hygienekonzept, wahrscheinlich kein Glühwein und eine Besucherzahlbegrenzung. Ohne mich. Schon heute stellt sich mir die Frage: Wie sollen die Besucherströme, die aus meiner Sicht zu erwarten sind, nach den momentan geltenden Regeln gelenkt und geleitet werden? Zu erwarten sind in Heiligenstadt viele Gäste, denn der ein oder andere Eichsfelder wird sich es nicht nehmen lassen, und wenn auch nur aus Neugierde, nach Heiligenstadt zu fahren. Die Organisatoren hätten dann ein dickes Brett zu bohren.