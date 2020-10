Fledermäuse und Schwalben üben auf Menschen eine einzigartige Faszination aus, wenn sie elegant durch die Luft schweben und fliegen, und das in einer hohen Geschwindigkeit. Wo Populationen der Fledermäuse und Schwalben zu finden sind, ist davon auszugehen, dass es genug Insekten gibt. Diese wiederum sind enorm wichtig im Ökosystem.

Da ist es umso schöner, dass einige Eichsfelder ein Herz für die Tiere haben. Schwalbenfreunde befestigen künstliche Nester an Hauswänden, um den Vögeln eine Bleibe zu bieten, da der Nestbau an den verputzen Flächen für die Tiere immer schwieriger wird. Gegen die Hinterlassenschaften, die bei so manchem ein Ärgernis sind, kann unter die Nester einfach ein Kotbrett geschraubt werden. So bleiben die Hauswand und der Gehweg sauber.

Fledermausfreunde müssen viel aufwendigere Arbeiten betreiben. Das konnte ich jetzt beim Termin in Hessenau erfahren. Da gilt es zum Beispiel darauf zu achten, dass die Einfluglöcher auf dem Dachboden nicht zu groß werden, um die Jäger der Nacht vor natürlichen Fressfeinden zu schützen. Schön, dass es Eichsfelder gibt, die sich so für Schwalben und Fledermäuse engagieren. Die nächsten Generationen werden es ihnen sicher danken, wenn sie die Flugakrobaten am Himmel beobachten können.