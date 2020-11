Da war es wieder. Da versucht man zu telefonieren, und nix. Handy runter und wieder hochfahren. Nix. Der Blick auf Dienstgerät, auch nix. Es ist mal wieder das Mobilfunknetz zusammengebrochen.

In solchen Momenten merkt man, wie abhängig wir heute sind. Von diesem kleinen Gerät, bei dem die Menschen noch vor 20 Jahren vor Neid in Ohnmacht gefallen wären. Was kann es nicht alles, so ein Smartphone? Es erinnert an Geburtstage, ist der Terminkalender, das Internet, die Spielesammlung. Es ist der Briefkasten, das Fotoalbum, die Musiksammlung, die Kamera, die Uhr, der Wecker. Alles in einem. Wenn denn das Netz funktioniert.

Wir haben uns so ans Handy gewöhnt, dass wir gar nicht mehr ohne können. Was für eine Aufregung, wenn es nicht funktioniert. Da frage ich mich oft, wie wir früher ohne auskommen konnten. Es ging. Natürlich ging es. Aber unser Leben verlief auch ruhiger. Keine Whatsapp oder ein Anruf, um sich mit der besten Freundin zu verabreden. Man ist einfach hingelaufen, hat geklingelt und sich für den nächsten, den übernächsten Tag oder das Wochenende verabredet und ist wieder heimgelaufen. Man musste auch nicht immer erreichbar sein. Nur in Notsituationen – da leistet es unschätzbare Dienste.

Ich konnte gestern trotzdem telefonieren – über das Festnetz.