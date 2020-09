Getippt ist es schnell, aber was es anrichten kann, weiß derjenige oft nicht, kann und will es auch gar nicht abschätzen. In dieser Woche kam mir das Wort Cybermobbing recht oft unter die Augen und zwar in verschiedener Art und Weise. Es ist ja schon verrückt, dass sich Menschen von einem Bildschirm so entrücken und sich dann zu Äußerungen hinreißen lassen, die sie Auge in Auge niemals losgeworden wären. Aber egal ob gesagt oder geschrieben – böse Worte tun weh. Und wenn sie geschrieben stehen, für ewig im Internet gespeichert, dann schaut man sie sich an, immer und immer wieder. Und jedes Mal schmerzt es. Ich finde es traurig, in einer Gesellschaft zu leben, in der solche Menschen ungehalten wie fiese Trolle schalten und walten können. Natürlich gilt Meinungsfreiheit, aber man sollte doch auch abwägen, wie eine Äußerung beim anderen ankommt und sich daran erinnern, dass wir immer noch in einer zivilisierten Gesellschaft leben, in der es eben nicht okay ist, alles zu sagen. Gerade für Jugendliche sind solche Hasskommentare in den sozialen Medien wie Gift. Dabei ist es einfach zu sagen, sich so etwas nicht all zu sehr zu Herzen zu nehmen. Worte schneiden eben manchmal tiefer als Messer, das sollte man immer im Hinterkopf behalten.