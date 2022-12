Hauptausschuss und Stadtratssitzung in Leinefelde-Worbis

Leinefelde-Worbis. Auf der Tagesordnung stehen über- und außerplanmäßige Ausgaben, Offenlegungsbeschlüsse und Satzungsänderungen

Der Stadtrat von Leinefelde-Worbis tagt am kommenden Montag, 5. Dezember, ab 16 Uhr in öffentlicher Sitzung in der Obereichsfeldhalle. Unter anderem geht es um den Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung von Beschlüssen und getroffenen Eilentscheidungen. Außerdem stehen die Beratung und die Beschlussfassung für 22 einzelne Themen und Vorhaben auf der Tagesordnung.

Beispielsweise wird es um überplanmäßige Ausgaben in Sachen Kommunalwald, die touristische Erschließung des Außengeländes der Burg Scharfenstein und in Eigenbetrieben gehen. Außerplanmäßige Ausgaben stehen zum Beispiel für die Herrichtung des Grünschnittannahmeplatzes in Leinefelde an. Weiter geht es um Satzungsänderungen und Offenlegungsbeschlüsse, unter anderem zum „Bildungscampus Herderstraße“. Besprochen werden soll weiterhin die Bildung einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft der drei Obereichsfelder Städte.

Einige der Beschlüsse müssen allerdings noch im Hauptausschuss besprochen werden, der der Stadtratssitzung vorgeschaltet ist und am Montag um 14.30 Uhr ebenfalls in der Obereichsfeldhalle beginnt. Beiden Sitzungen ist jeweils auch eine Bürgerfragestunde nachgeschaltet.