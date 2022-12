Heiligenstädterin ist im Rennen um Ehrung

Heiligenstadt. Die Abstimmung für „Thüringer des Jahres“ läuft noch bis Samstag.

Vor wenigen Tagen, im November, wurde Marianne Krug aus Heiligenstadt durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung und MDR Thüringen als „Thüringerin des Monats“ ausgezeichnet. Jetzt ist sie im Rennen um die „Thüringerinnen und Thüringer des Jahres“ – dem Publikumsvoting, das den drei Erstplatzierten 2000, 1500 und 1000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zugunsten der Vereine, Initiativen oder Organisationen beschert, in denen sie sich ehrenamtlich engagieren.

Die Ehrung bekam Marianne Krug, weil sie sich ehrenamtlich in der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt engagiert und dort seit zehn Jahren das Frauencafé leitet. Ihr ist es wichtig, dass Frauen ernst genommen, mit ihren Bedürfnissen und Wünschen gesehen werden und eine Stimme in der Gesellschaft haben. Bei den regelmäßigen Treffen ist sie eine aufmerksame Zuhörerin und ermutigt die Frauen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu nutzen. Zur Gruppe gehören auch Frauen mit Migrationshintergrund, es gibt seit sieben Jahren zusätzlich einen Treff syrischer Frauen. Die Gruppe hat ein Hilfsnetzwerk gebildet und engagiert sich derzeit für die Ukraine. Natürlich sagt sie bescheiden, dass das alles nicht ihr alleiniger Verdienst sei und ohne Team nicht möglich wäre. Doch sie sei die gute Seele des Hauses, lobt Ko-ra-le-Geschäftsführerin Karola Klingebiel.

Die Abstimmung für Marianne Krug ist auf zwei Wegen möglich. Per Telefon reicht ein Anruf unter 0137 / 100 11 11, diese Nummer ist ihr zugeordnet. Es gibt auch ein Online-Voting. Auf www.mdr.de/s/tdj kann für die Eichsfelderin abgestimmt werden. Die Aktion läuft bis Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr.