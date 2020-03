Leinefelde-Worbis. Leinefelde-Worbis untersagt Traditionsfeuer zu Ostern. Spielplätze sind gesperrt. Deponie Beinrode nimmt weiterhin Grünschnitt und Bioabfälle an.

Helfer stehen in Leinefelde-Worbis bereit

Die Stadt Leinefelde-Worbis hat eine Liste mit ehrenamtlichen Helfern erstellt, die bei Bedarf für ältere Menschen und chronisch Erkrankte Einkäufe erledigen oder Medikamente besorgen, um besonders gefährdete Personen vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Wer diese Hilfe benötigt, weil ihm im Verwandten- oder Bekanntenkreis niemand helfen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 03605/2000, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Wer sich in die Helferliste eintragen lassen möchte, kann sich per E-Mail beim Ordnungsamt der Stadt, das die Hilfe koordiniert, unter der Adresse unterstuetzung@leinefelde-worbis.de melden.

Bis auf Weiteres ist das Anzünden von Traditionsfeuern zu Ostern im gesamten Stadtgebiet verboten, ob im privaten oder öffentlichen Bereich. Alle bisher angezeigten Feuer zum Osterfest sind untersagt.

Für die Entsorgung von wiederverwertbaren Abfällen werden wegen Schließung der Bürgerbüros bis auf Weiteres keine gelben Säcke ausgegeben. Wer dringend gelbe Säcke benötige, könne sich telefonisch an die Eichsfeldwerke-Entsorgung Leinefelde wenden. In diesem Zusammenhang ruft die Stadtverwaltung ihre Bürger auf, darauf zu achten, dass im Stadtgebiet kein illegaler Müll und Elektroschrott an den Containerstandorten abgelagert wird. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass es für Hinweise zur Ermittlung von Verursachern eine Geldprämie bis zu 50 Euro geben kann. Auch wenn zur Zeit die Mülldeponie Beinrode für die Annahme von gebührenpflichtigen Abfällen sowie die Annahme von Elektroaltgeräten geschlossen ist, könne man dort weiterhin Strauch- und Grünschnitt sowie Küchenabfälle abgeben.

Um eine Ausbreitung der Pandemie einzudämmen, folge die Stadt der Allgemeinverfügung des Landkreises Eichsfeld und sperre ab sofort alle öffentlichen Spielplätze in Leinefelde-Worbis. Die Bürger werden gebeten, sich an das Nutzungsverbot zu halten, um sich selbst und andere vor einer möglichen Infektion mit dem gefährlichen Erreger zu schützen, heißt es in der Mitteilung.

„Aufgrund der Schließung von Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen treffen sich des Öfteren größere Jugendgruppen auf öffentlichen Flächen und Plätzen. Schwerpunkte sind hierbei der Platz vor dem Jugendhaus Leinefelde, der Bolzplatz beim Stadion Worbis und der Stadtteich in Leinefelde“, berichtet Stadtsprecher René Weißbach. Diese Zusammenkünfte sind nicht gestattet.