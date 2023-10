Hilfe der Eichsfelder Hobbygärtner ist gefragt

Eichsfeld. Die Eichsfelder Tafeln brauchen dringend Unterstützung. Und so können die Bürger helfen:

Die Ernte ist gut, und mancher hat so viele Äpfel, Möhren, Tomaten oder Zuccini, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Wer etwas abgeben möchte, kann das gern, und zwar für einen guten Zweck.

Unter dem Motto „Gute Ernte, große Hilfe“ ruft der Lions-Club Eichsfeld alle Klein- und Hobbygärtner auf, Obst und Gemüse, das nicht verbraucht wird, den Eichsfelder Tafeln zu spenden. Dass sie dringend Unterstützung brauchen, weiß Clubmitglied Karl-Heinz Wittkowski. Daher nahm er bereits Kontakt zum Kreisverband der Kleingärtner auf und stieß auf offene Ohren.

„Es wäre schön, wenn noch andere helfen – die breite Bevölkerung. Es ist ganz egal, um welches Gemüse oder Obst es sich handelt“, appelliert er an die Eichsfelder und deren Großzügigkeit. Und so landen Gurken, Kohlrabi und Co, die mit viel Liebe gepflegt wurden, auch nicht auf dem Kompost.

Abgegeben werden kann die überschüssige Ernte – auch in Kleinstmengen – bei den Tafeln in Heiligenstadt, Rheda-Wiedenbrücker-Straße 44, oder in Leinefelde, Jahnstraße 12, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Größere Mengen werden auch abgeholt.

Kontakt zu den Tafeln unter Telefon: 03606/619391 oder 03605/513394