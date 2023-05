Hoher Blechschaden nach Unfall in der Eichsfelder Kreisstadt

Heiligenstadt. In Heiligenstadt krachte es am Freitagmittag. Die Polizei im Eichsfeld spricht von einem nicht unerheblichen Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Einen erheblichen Sachschaden bilanziert die Eichsfelder Polizei bei einem Unfall, der sich am Freitag gegen 13.45 Uhr in der Eichsfelder Kreisstadt ereignete. Eine 44-Jährige saß in der Liebermannstraße am Steuer eines VW Polo und fuhr Richtung Leineberg. An der Kreuzung missachtete sie allerdings die Vorfahrt eines 57-Jährigen, der in einem VW Golf auf dem Leineberg unterwegs war. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Den Sachschaden allerdings beziffert die Eichsfelder Polizei auf rund 11.000 Euro.

61-Jährige wird bei Unfall auf einer Eichsfelder Landstraße schwer verletzt

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.