Hüpfender Euro, springende Leute

Bestimmt haben Sie schon einmal was von Murphys Gesetz gehört. Es besagt, dass wenn etwas schiefgeht, auch wirklich alles schief geht.

Wohl jeder hat das schon erlebt. Das dringend benötigte Buch zum Beispiel steht nicht etwa auf bequemer Augenhöhe im Regal, sondern ist das unterste im hinteren der beiden mannshohen Stapel. Und selbstverständlich fällt ausgerechnet die Lieblingstasse auf die Küchenfliesen und zerschellt. Niemals die „doofen“.

Neulich habe ich Murphys Gesetz voll zuschlagen sehen. Im Moment darf man ja nur mit Einkaufswagen in einen Markt, egal, ob man nur eine Tüte Milch holen will oder nicht. Bei manchen Märkten muss man noch den Euro in den Wagen stecken, um ihn von der Kette zu kriegen. Ich sah eine Dame, die ihre vier oder fünf Kleinigkeiten aus dem Wagen auf den Arm nahm, um ihn wieder an die Kette zu legen. Und kaum hatte das Metalldingens eingerastet, flog das kleine Fach mit Karacho auf – und der Euro sprang lustig hüpfend zwischen die Wagen.

Ein Herr kam und nahm genau den Wagen, damit Frau wieder an den Euro kam – mit Zurückhüpfen wegen des Mindestabstands. Und dann beim Bücken – ja da knallte der ganze eingekaufte Prassel runter – samt Milchtütenplatzer.

Tja, Murphys Gesetz nimmt keine Rücksicht auf die Lage.