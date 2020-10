Hüpstedt: Argentinier verliebt sich ins Bistum Erfurt

„Die Wege des Herrn sind unergründlich.“ So verschlug es einen 23 Jahre alten Argentinier ins Priesterseminar im Bistum Erfurt und zu einem Praktikum bei einem Eichsfelder Pfarrer. Aber der Reihe nach: Martin Alberto Ferraris aus Córdoba in Argentinien wollte eigentlich Pfarrer in seinem Heimatland werden. „Schon seit ich 14 Jahre alt bin, hatte ich diesen Plan“, sagt er. Er wollte nach dem Besuch einer katholischen Schule in eine Ordensgemeinschaft eintreten. Nach dem Abitur gab es dann die Möglichkeit eines Austauschjahres und so kam Martin Alberto Ferraris 2015 nach Erfurt.

Ferraris stammt aus dem größten Bistum Argentiniens

„Ich konnte das Bistum kennenlernen und war damals schon mal im Eichsfeld“, erzählt er. „Mich hat es schockiert, dass hier so wenige Menschen getauft sind und auch, dass es so wenige Priesteramtskandidaten im Seminar gibt. Das ist in Argentinien ganz anders.“

Nach dem „Report on International Religious Freedom 2017“ sind 71 Prozent der argentinischen Bevölkerung römisch-katholischen Glaubens. Noch bis 1955 war die römisch-katholische Konfession Staatsreligion. Das größte Bistum ist das Erzbistum Buenos Aires, dem Kardinal Jorge Mario Bergoglio bis 2013 als Erzbischof vorstand, bevor er zum Papst gewählt wurde und seinem Amtsnamen Franziskus wählte. Die Heimatstadt von Martin Alberto Ferraris gehört zum Erzbistum Córdoba.

Er entschloss sich, zurückzukehren, im Bistum Erfurt zu studieren und zu bleiben. 2018 kam er wieder zurück nach Deutschland. Sein Propädeutikum, die verpflichtende Vorbereitungsveranstaltung für Studenten der katholischen Theologie, die das Priesteramt anstreben, trat er in Bamberg an. Dort lernte er unter anderem Latein, Hebräisch und Altgriechisch. Neben seiner Muttersprache Spanisch spricht Martin Alberto Ferraris außerdem Englisch und Italienisch, da seine Großeltern aus Italien stammen, und er versteht gut Portugiesisch. Deutsch begann er bereits 2015 zu lernen. Man könnte ihn also als Sprachtalent bezeichnen.

2019 trat er das Theologiestudium an der Theologischen Fakultät Erfurt an, befindet sich aktuell im dritten von zehn Semestern. Zum Studium zählen auch Praktika. Da passte es gut, dass er Pfarrer Günter Christoph Haase bei der Bistumswallfahrt in Erfurt vor zwei Jahren kennenlernte. Der bot ihm schon damals an, ein Praktikum bei ihm zu machen. Eigentlich sollte das schon im März dieses Jahres stattfinden, wurde dann aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

Nun hatte es aber geklappt, und Martin Alberto Ferraris absolvierte drei Wochen Praktikum in der Pfarrgemeinde St. Martin mit den Pfarrorten Hüpstedt, Beberstedt, Zella und Helmsdorf.

Dabei lernte er die Kirchorte kennen, wohnte Gottesdiensten bei, bereitete sie mit vor, leistete Ministrantendienst, stand den Küstern zur Seite, begleitete den Pfarrer zu Krankenbesuchen, war bei der Erstkommunionkatechese dabei, nahm an verschiedenen Gremiumssitzungen teil genauso wie an Vorgesprächen zu den verschiedenen Sakramenten, besuchte die Kindergärten in Beberstedt und Hüpstedt. „Da war er sehr beliebt“, sagt Pfarrer Haase.

„Die Leute waren super nett von Anfang an, haben mich angesprochen und mir viele Fragen gestellt. Ich habe sogar kleine Geschenke bekommen“, sagt er und lächelt. „Ich wurde zum Teil auf der Straße gegrüßt, von Menschen, die ich gar nicht kannte.“

Das vielfältige Programm hielt ihn den ganzen Tag auf den Beinen. „Es war recht anstrengend, muss ich zugeben, aber nach zwei Wochen hatte ich mich daran gewöhnt. Langweilig wurde es nie.“ Das recht ruhige Dorfleben unterscheide sich sehr zu seiner Heimat in der Millionenstadt Córdoba. „Das gefällt mir aber auch.“ Die Kirchen seien hier sehr schön und gut in Schuss. „Auch die Marienfrömmigkeit ist hier anders. Das finde ich schön.“

In den drei Wochen wohnte Martin Alberto Ferraris im Pfarrhaus in Hüpstedt und ist, so Pfarrer Haase, in dieser Zeit zu einem Teil der Familie geworden. Nun geht es für ihn zurück nach Erfurt. Das Studium wird hauptsächlich online stattfinden. Und auch danach steht für ihn fest, dass er in Deutschland, im Bistum Erfurt, bleiben will. „Das Bistum ist seine erste Liebe“, sagt Pfarrer Haase. Martin Alberto Ferraris lächelt und nickt.