Eichsfeld. Günter Christoph Haase berichtet über seinen Besuch in Äthiopien, und er wünscht sich, dass interessierte Eichsfelder sich an Hilfsprojekten beteiligen..

Hüpstedter Pfarrer hat einen Weihnachtswunsch

Mit vielen Eindrücken, solchen, die ihn betroffen gemacht haben, und anderen, die ihn zu neuen Ideen inspiriert haben, ist Pfarrer Günter Christoph Haase zurück aus Äthiopien. Wie im vergangenen Jahr, als er soziale Brennpunkte in dem afrikanischen Land besuchte, führte ihn die Reise auch diesmal zu den Ärmsten der Armen, wie er sagt. So besuchte er die Mutter-Teresa-Schwestern, die 300 kranke und sterbende Männer, 100 kranke Frauen sowie weitere 40 mit ihren Babys betreuen. Zu Gast war der Hüpstedter Pfarrer außerdem bei den Don-Bosco-Brüdern, die sich 300 Straßenjungen widmen und diese beruflich vorbereiten. Der Geistliche sah und erlebte viel auf seiner Reise, in die er seine letzten zehn Urlaubstage investierte. Eingeladen hatte ihn die katholische Gemeinde St. Michael in Addis Abeba, die ihr 25-jähriges Bestehen feierte, und so war Günter Christoph Haase auch wieder zu Gast in deren Sozial- und Pastoralzentrum. Schon bei der letzten Tour entstanden freundschaftliche Kontakte, die nun vertieft werden konnten.

Und der Eichsfelder kam nicht mit leeren Händen. „Wir konnten ein paar tausend Euro aus Geldspenden aber auch viele Sachspenden mitnehmen, hunderte Brillen, die in Afrika wirklich kostbar sind, Schreibutensilien, Plüschtiere und 20 Wassermischbatterien“, erzählt der Pfarrer, der sich bei allen Unterstützern herzlich bedankt. Dass er 29 Vorträge über seine erste Reise im ganzen Eichsfeld hielt, zahlte sich aus. Alles verstauten er und Gisela Hoffmann nun in vier großen Koffern und nahmen es mit nach Äthiopien.

„Vielen Einrichtungen konnten wir so eine riesige Freude machen“, sagt Haase und nennt als Beispiel die

Pfarrer Günter Christoph Haase mit Schülern in Addis Abeba. Foto: Gisela Hoffmann

Mutter-Teresa-Schwestern, die von einem Teil des Geldes medizinische Ausstattung kaufen können. „Es gibt viele Obdachlose, viele Menschen, denen es am Nötigsten fehlt, und die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch“, sagt Haase. Ein Liter Milch koste zum Vergleich beispielsweise vier Euro. „Fünf Euro sind schon ein Vermögen, wenn man bedenkt, dass ein Arbeiter im Monat nur rund 12 Euro verdient und 12 Stunden am Tag arbeitet.“

Bei seinem Aufenthalt in der Hauptstadt sah er aber auch viele Flüchtlinge aus Dschibuti, Eritrea und aus dem Sudan. Und nun auch syrische Frauen, die mit ihren kleinen Kindern an den Straßen bettelten. „Wenn es nicht so viele katholische Einrichtungen gäbe, wäre es noch hoffnungsloser“, meint er und hat noch viele Bilder vor Augen – von alten Menschen, Behinderten und Obdachlosen, die in Abwasserrohren übernachteten und um das tägliche Brot kämpften. Die Schere zwischen Arm und Reich klaffe immer weiter auseinander. „Es gibt so viele kleine Dinge, mit denen man den Menschen in Äthiopien eine Freude machen kann – auch mit einem Wasserkocher, denn das Wasser aus der Leitung kann man nicht einfach so trinken“, sagt der Pfarrer.

Und dann gibt es da noch etwas, das den Geistlichen beschäftigt: der schlechte Zustand der Elektrik in vielen Einrichtungen. Haase würde sich daher wünschen, dass vielleicht Senioren, die einmal in diesem Bereich gearbeitet haben, sich 14 Tage als Fachkraft zu Verfügung stellen und vor Ort helfen. So wie es auch Ärzte tun. Und er hätte noch einen Wunsch: dass seine vier Gemeinden, für die er als Seelsorger zuständig ist, eine Partnerschaft mit der St.-Michael-Gemeinde in Addis Abeba eingehen. Gut vorstellen kann sich der Pfarrer zudem Schulpartnerschaften. Um die zu befördern, ist Haase gern bereit, in hiesigen Bildungseinrichtungen Vorträge zu halten und über seine Erfahrungen zu berichten.