Humor statt Granteligkeit

Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Genau das macht alles ja ein bisschen menschlicher. Vor allem bei der Rechtschreibung kann schnell was daneben gehen. Wie schnell gibt es einen Buchstabendreher… Dagegen ist niemand gefeit. Oft wird ein Buchstabenfehlerchen auch gar nicht bemerkt. Denn da spielt uns oft das Gehirn einen Streich. Wenn es ein Wort gut kennt, setzt unsere Kommandobrücke im Kopf es automatisch richtig zusammen. Da muss man beim „Gegenlesen“ richtig Konzentration walten lassen.

Bei einem Ortsschild in Breitenbach merkt das „Eichsfelder Gehirn“ darum eigentlich gar nicht, dass das „e“ fehlt. Leinefelde – und fertig. Da denkt man gar nicht nach. Ähnlich ging es in der jüngsten Zeit Autofahrern im Südeichsfeld. Wegen der Bauarbeiten in Küllstedt gab es eine Umleitung. Und am Hinweisschild in Struth stand tatsächlich „Großbratloff“ statt Großbartloff. Auch das ist den wenigsten Eichsfelder aufgefallen, erst Ortsfremde wurden stutzig. Dann aber nahmen die Bratpfannen-Scherze kein Ende.

Es ist alles nicht so wild. So etwas kann man nur mit Humor nehmen. Und wenn sogar in der Verwaltung herzlich gelacht wird, ist es umso schöner.