Ein Hund blickt in die Kamera des Fotografen. Im Wald, so schreibt das Thüringer Waldgesetz vor, besteht Leinenpflicht.

Zum Schutz von Wild: Hunde sollten derzeit an der Leine bleiben

„Das Frühjahr ist auch die Zeit, in der das Wild seinen Nachwuchs bekommt“, erinnert Olaf Schäfer von der Jägerschaft Heiligenstadt. „Die jungen Hasen, Rehkitze und viele Bodenbrüter werden vom Hundefreund nicht wahr genommen und so denkt mancher, dass es kein Problem ist, den Hund von der Leine zu lassen.“ Das junge, frisch geborene Wild tarne sich hervorragend gegenüber einem Menschen. „Aber ein Hund ist in der Lage, diese hilflosen Kreaturen sehr schnell zu finden und unbemerkt zu töten“, warnt Schäfer.

Die Jägerschaft appelliert an die Hundehalter, mitzuhelfen, dieses vermeidbare Tierleid zu verhindern und bittet dringend, den Hund an der Leine zu halten. Im Wald besteht laut Thüringer Waldgesetz sowieso Leinenpflicht.

„Und sollten Sie durch Zufall ein junges Kitz oder einen Hasen finden – nehmen Sie diese Tiere nicht mit nach Hause. Es ist völlig normal, dass die Ricke oder Häsin ihre Jungen alleine lässt, um keine Fressfeinde anzulocken“, erklärt Schäfer. Sobald man sich entfernt habe, komme die Mutter zurück und kümmere sich um ihren Nachwuchs.

„Bei jungen Wildschweinen könnte es sogar passieren, dass die Bache ihre Jungen verteidigt und den Menschen, ohne zu zögern, angreift und möglicherweise schwer verletzt“, warnt Schäfer. r