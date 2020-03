Im Eichsfeld gibt es derzeit 41 bestätigte Covid-19-Fälle

Nur zwei neue bestätigte Covid-19-Fälle hat das Gesundheitsamt von Donnerstag bis Freitagnachmittag im Landkreis Eichsfeld erfasst. Damit steigt die Zahl in der Region auf 41. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Auch weiterhin befinden sich drei Patienten in stationärer Behandlung, hier habe sich nichts geändert, teilte das Landratsamt mit. Der Krisenstab, der täglich zusammentrete, habe sich aus Datenschutzgründen und zum Schutz der betroffenen Personen dazu entschieden, einen Schwellenwert festzulegen, ab dem die Wohnorte von Infizierten mitgeteilt würden. Diese Mindestzahl liege bei fünf Personen, heißt es. Im Landkreis Eichsfeld sind demnach zwei Orte betroffen: Dingelstädt mit fünf bestätigten Fällen und die Kreisstadt Heiligenstadt mit acht. „Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über den gesamten Landkreis und liegen zumeist mit ein bis zwei Infizierten unter dem genannten Schwellenwert“, so die Kreisverwaltung.

Einfach zum Telefonhörer greifen

Am Montag starten die Kreissparkasse Eichsfeld und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine gemeinsame Aktion, um älteren Menschen während Corona-Zeit zu helfen. Angeboten werde der Einkauf von Lebensmitteln, die direkt nach Hause gebracht würden, informierte Annette Klingebiel, Sprecherin der Bank. Dabei spiele es keine Rolle, ob die älteren Menschen, die diesen Lieferdienst in Anspruch nehmen wollen, Kunden der Sparkasse sind oder nicht. Interessierte werden gebeten, beim Kundenservice-Center (KSC) der Kreissparkasse unter der Telefonnummer 036074/914400 anzurufen. Erreichbar ist man dort montags bis freitags von 8.30 bis 15 Uhr. Die Anrufer werden mit einem eigens eingerichteten Team der Bank verbunden und können an sie ihre Bestellungen weiter geben.

Lebensmittelladen stellt Pakete zusammen

Laut Annette Klingebiel leiten die Mitarbeiter die Bestellliste im Anschluss an den Rewe-Markt von Stefan Burkhardt in Niederorschel weiter. Dort wird das Paket nach dem individuellen Wunsch zusammengestellt. Das Deutsche Rote Kreuz seinerseits stellt für die Aktion mehrere Autos zur Verfügung, damit die Einkaufspakete zu den Empfängern gebracht werden können. Sparkassenmitarbeiter fahren sie aus. Die Auslieferung erfolgt innerhalb des nächsten Werktages.

Mitarbeiter zeigen Dienstausweis vor

„Die Mitarbeiter klingeln an der Tür und können sich mit einem Dienstausweis ausweisen“, betonte Klingebiel. Derjenige, der die Waren bestellt habe und in Empfang nehme, unterschreibe dann die vorbereitete Überweisung, die die Bankmitarbeiter mitbringen. Aber auch eine Barzahlung sei möglich. Nichtkunden des Geldinstitutes müssten den Einkauf ausschließlich bar entrichten.

Und es gibt noch ein Angebot für ältere Leute, die Kunden der Kreissparkasse Eichsfeld sind. Sie können sich Bargeld bis zu einer Höhe von 500 Euro nach Hause bringen lassen. Auch in diesem Fall rufen die Kunden das Service-Center unter der oben genannten Telefonnummer an und werden mit den Bringdienst des Hauses verbunden. Am folgenden Werktag wird das Geld gebracht. „Dadurch wird die Kontaktquote auch in den Selbstbedienungsbereichen der Sparkasse reduziert und trägt zum Schutz der älteren Menschen in der aktuell schwierigen Situation bei“, begründete Annette Klingebiel.