Im Eichsfeld kommt der Nikolaus mit Blaulicht

Keine Weihnachtsmärkte, keine Nikolausfeiern, keine wirkliche Vorfreude. Doch in einigen Orten im Eichsfeld soll das nicht so bleiben. In Arenshausen zum Beispiel. Im vorigen Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr erstmals eine Nikolausfeier ausgerichtet, die Kinder des Dorfes und die Eltern eingeladen. „Eine schöne runde Geschichte“, erinnert sich der stellvertretende Ortsbrandmeister Ricardo Jecht. Eigentlich sollte das wieder so sein. Doch dann kam Corona.

Janette Adler und Anja Schulz, die beiden Jugendwehrwartinnen von Arenshausen. aber sagten, dass man zumindest irgendetwas für die Kinder tun müsse. Doch die müssen ihrerseits etwas tun, um ein Geschenk zu bekommen. „Ein schönes Bild für den Nikolaus malen“, lächelt Jecht. Das Bild soll, auf der Rückseite mit Name und Adresse versehen, bis zum 29. November in den bereits weihnachtlich geschmückten Feuerwehrbriefkasten gesteckt werden. Und am 5. Dezember, am Nikolausvorabend, machen sich die Kameraden mit den Feuerwehrautos auf den Weg, um eine kleine Tüte mit Süßigkeiten in die bereitgestellten Stiefel zu stecken. Die Bilder werden zudem im Gerätehaus aufgehängt. „Vielleicht machen wir auch eine kleine Fotostrecke im Internet von den Bildern.“ Die Kosten der Aktion übernimmt der Feuerwehrverein. „Das ist es uns allen wert.“

In Gerbershausen hat man sich gleich anstecken lassen. Auch dort gilt: Die Kinder, die ein Bild für den Nikolaus malen, werden beschenkt. Auch dort steht der Briefkasten am Gerätehaus bereit und bricht der Nikolaus am 5. Dezember zur Geschenketour auf. „Wir finden es ist eine wunderbare Idee“, sagt Ortsbrandmeister Peter Bernhard. „In dieser trostlosen Zeit ist es einfach ein symbolisches Zeichen für Zwischenmenschlichkeit“, sagt er. Auch hier spendiert der Feuerwehrverein die kleinen süßen Geschenke.

Ín Kirchworbis saust der große rote „Blaulichtschlitten“ am 6. Dezember um 16 Uhr mit dem Nikolaus los. „Wir hatten sonst immer einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Nikolaus. Das fällt ja dieses Jahr flach“, sagt Ortsbrandmeister Christian Eckardt. Eigentlich hatte man überlegt, zu Martini diese Aktion zu starten, aber da sei es zu kurzfristig gewesen. Aber auch die Kirchworbiser Kinder müssen vorher etwas tun. „Ein Bild von einem Nikolausstiefel malen oder einen Stiefel basteln“, sagt Eckardt mit einem Lächeln. Abgabe ist bis zum 3. Dezember im örtlichen Kindergarten. „Das Gerätehaus ist zu weit draußen.“ Und wenn der Nikolaus losfährt, sollten die Kinder die geputzten Stiefel vor die Haustür stellen und warten, bis das Blaulicht blitzt. Dann können sie ihm aus sicherer Entfernung vom Fenster zuwinken oder gar ein Lied singen. Hier hilft sogar ein Sponsor bei den Süßigkeiten.

In Breitenworbis und Bernterode stehen gleich mehrere Vereine dahinter. Die Bürgerstiftung und die beiden Karnevalvereine zum Beispiel, auch die Feuerwehr hilft. Alle Kinder bis zur 7. Klasse sollen am Samstag, 5. Dezember, eine Tüte bekommen. 410 sind geordert. „Auch wir können keinen Weihnachtsmarkt ausrichten“, erklärt Bürgermeister Cornelius Fütterer (pl). Jetzt hofft er, dass sich noch weitere Vereine anschließen, damit man auch genug Nikoläuse zusammenbekommt, die mit der Feuerwehr die Tüten ausfahren und in die bereitgestellten Stiefel stecken.