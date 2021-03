Im Gegenverkehr mit Lkw zusammengestoßen – Tödlicher Unfall auf B247

Auf der B247 hat sich am Morgen ein tödlicher Unfall ereignet.

Worbis. Ein tödlicher Unfall ereignete sich auf der B247 in Worbis im Eichsfeld. Aus noch unbekannter Ursache kam es hier zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Am heutigen Sonntagmorgen ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B247 in Worbis zwischen den Abfahrten Breitenbach und Worbis. Wie die Polizei mitteilt, war hier ein noch unbekannter Fahrer eines Pkw von Ferna aus in Richtung Leinefelde unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Lkw im Gegenverkehr. Der Pkw-Fahrer, ein 26-Jähriger aus Duderstadt, verstarb noch an der Unfallstelle.

Die B247 wurde zwischen Breitenbach und Worbis voll gesperrt.