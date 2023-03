Im Südeichsfeld steht wieder der Frühlingsmarkt im Johannesstift im Terminkalender

Ershausen. Das Johannesstift in Ershausen ist eine Institution im Eichsfeld. Jetzt soll sich ziemlich viel um den Frühling drehen.

Auf dem Gelände des St.-Johannesstifts in Ershausen soll am kommenden Samstag, 25. März, wieder ein großer Frühlingsmarkt stattfinden. Gäste und Besucher sind in der Zeit von 10 bis 14 Uhr herzlich willkommen.

Die Stände decken eine ganze Palette an Angeboten rund um den Frühling ab. „Frühblüher und Jungpflanzen, Fleischspezialitäten, Verkostung hauseigener Konserven“, nennt Ralf Stützer vom Johannes­stift als Beispiele. Für die Kinder soll es wieder ein großes Bastelangebot geben, für das leibliche Wohl sei unter anderem mit Bratwurst vom Grill gesorgt.

Das Team und die Bewohner des Stiftes freuen sich auf viele Gäste, die mit ihnen gemeinsam den Frühling begrüßen wollen und laden zum Stöbern und Verweilen ein.