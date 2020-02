Sterne, Sternenhimmel, Planetarium – interessante Einblicke für die ganze Familie in die faszinierende Unendlichkeit des Weltalls bieten die Programme des Zeiss-Planetariums Jena.

Eichsfeld. Familienverband bietet eine Osterferienfreizeit in Jena an.

In den Ferien Jena entdecken

Der Deutsche Familienverband bietet eine Osterferienfreizeit in Jena vom 3. bis 9. April an. Das dortige Schullandheim Stern liegt naturnah inmitten des Jenaer Forstes auf einer Hochebene. Es verfügt über moderne Räume und ein großes Außengelände mit einem Sportplatz, einem Waldpavillon, einem Lagerfeuerplatz, einer Grillstelle, einer Freiluftbühne mit Zuschauerplätzen und zahlreichen Sport- und Spielgeräten wie Tischtennisplatten, Klettergerüsten und Slackline.

An der Ferienfreizeit teilnehmen können 15 Sechs- bis 14-Jährige. Neben Aktivitäten in Haus, Gelände und Wald stehen ein Stadtbesuch in Jena, eine Vorstellung im Planetarium und ein Besuch des Erlebnisbads „Galax-Sea“ auf dem Exkursionsplan.

Anmeldungen und weitere Informationen unter Tel.: 0361/417 20 01