Tokessa Reiß (von links), Sophia Lamprecht, Jeannette Löser, Moritz Lange und Herta Gerlach bilden das Team des Wandertagbüros in der Heiligenstädter Wilhelmstraße.

In Heiligenstadt startet das Büro zum Deutschen Wandertag

Heiligenstadt. Bis Ende März sollen allen Touren für das Großereignis im Eichsfeld im Jahr 2024 feststehen. Personelle Verstärkung ist in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt nötig, denn es gibt viel zu tun.

In der Heiligenstädter Fußgängerzone hat das Büro zur Planung des Deutschen Wandertages 2024 eröffnet und offiziell die Arbeit aufgenommen. Dort wird das Großereignis koordiniert. Der 122. Deutsche Wandertag findet im September 2024 im Eichsfeld statt. Das Motto ist vom Deutschen Wanderverein bestätigt. „Sagenhaft grenzenlos“ lautet es und soll bis zu 30.000 Wanderfreunde in die Grenzregion zwischen Thüringen, Niedersachsen und Hessen locken. Eine ganze Woche lang, vom 14. bis 22. September 2024, wird gewandert, gefeiert und genossen.

Ein solches Großereignis verlangt nach professioneller Vorbereitung. Das Projekt-Team – bestehend aus der Stadt Heiligenstadt, dem HVE Eichsfeld Touristik, dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal und dem Ausrichter 1. SC 1911 Heiligenstadt – arbeitet dabei mit den Landkreisen Eichsfeld und Göttingen zusammen. In der neu geschaffenen Geschäftsstelle in der Fußgängerzone in Heilbad Heiligenstadt wird geplant und vorbereitet.

Zwei Stunden pro Woche sind für Fragen und Anregungen reserviert

Projektleiterin Jeannette Löser erhält dabei Unterstützung von Projektmitarbeiterin Sophia Lamprecht sowie der studentischen Hilfskraft Tokessa Reiß, eingestellt für die Dauer der Projektlaufzeit von der Stadtverwaltung Heiligenstadt. Zusätzlich gibt es an ausgewählten Tagen noch Verstärkung von Herta Gerlach und Moritz Lange vom HVE. Einmal wöchentlich – dienstags von 14 bis 16 Uhr – sind zwei Stunden reserviert, in denen das Team gern Fragen zum Planungsstand des Ereignisses beantwortet oder Anregungen entgegennimmt.

Bis zum Wandertag gibt es noch viel zu tun. Bei der Projekt- und Finanzkoordination werden Fördermittel beantragt und Sponsoren gewonnen. In Arbeitsgruppen geht es um die Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten, die Einbindung der Gastronomie und die Vorbereitung der zahlreichen Veranstaltungen innerhalb des Deutschen Wandertages. Dazu zählen die Feierstunde und der große Festumzug des Deutschen Wanderverbandes sowie zahlreiche Events für Teilnehmer und Gäste in und um Heiligenstadt. Im gesamten Eichsfeld wird es ein kulturelles Rahmenprogramm geben. Auf einer Tourismusbörse in der Kreisstadt können sich Wanderdestinationen und Tourismusverbände der Region, aber auch Erzeuger regionaler Produkte den Besuchern vorstellen.

Aktuell liegt das Augenmerk auf der Planung der Wanderrouten. Dafür gibt es inzwischen ein großes Netzwerk an potenziellen Wanderführern. Nach der Auftaktveranstaltung im November 2022 gingen über 100 Touren-Vorschläge aus dem Eichsfeld und den benachbarten Regionen ein, die aktuell geprüft und bewertet werden. Bis Ende März sollen alle Touren feststehen und mit den Planungen begonnen werden, die Wanderführer zu schulen. Auch die Verkehrsanbindung einzelner Wanderparkplätze muss unter die Lupe genommen werden. Möglichst alle Ausgangspunkte der Routen sollen in der Wanderwoche mit öffentlichen Verkehrsmitteln und/oder speziellen Wanderbussen erreichbar sein.

Gleichzeitig wird in der Geschäftsstelle am digitalen Touren-Planer und dem Programmheft gearbeitet. Beide Medien sollen ab September 2023 zur Verfügung stehen. Die Schirmherrschaft hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) übernommen.