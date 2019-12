Investitionen statt Haushaltssicherung in Landgemeinde Dingelstädt

Auch für seine letzte Sitzung in diesem Jahr hatte sich der Stadtrat der Landgemeinde Stadt Dingelstädt eine große Tagesordnung auferlegt.

Knapp ein Jahr ist es her, dass sich Helmsdorf, Kefferhausen, Kreuzebra, Silberhausen und Dingelstädt zu dem neuen Gebilde zusammenschlossen, und seither sitzen die Vertreter aus allen fünf Orten an einem Tisch. Dienstagabend wurde nun der erste gemeinsame Haushalt beschlossen. Das Votum war einstimmig.

Finanziell zumindest hat sich die Fusion gelohnt. CDU-Fraktionschef Thomas Wiederhold hatte dafür Zahlen parat. Demnach betragen die Schlüsselzuweisungen nächstes Jahr 1,9 Millionen Euro, 233.800 Euro mehr als 2019. Und es seien rund 460.000 Euro mehr, als man in der VG-Struktur bekommen hätte, erklärte er. Mit der Hochzeitsprämie von 1,38 Millionen Euro, die es 2018 gab, konnten bereits einige Projekte ins Leben gerufen werden, die ohne Fusion nicht möglich gewesen wären. Wiederhold erinnerte an die Baumaßnahmen in der Krummen Gasse und der Ölbergstraße in Helmsdorf.

Einige Ortschaften durch Fusion finanziell stabilisiert

Und weitere Investitionen stehen an, beispielsweise in das Dorfgemeinschaftshaus in Kreuzebra oder den Silberhäuser Saal, in die Zuwegung zum Kerbschen Berg in Dingelstädt oder in Kefferhausen, wo der Blick zum Beispiel auf die Unstrutquelle und die Saalsanierung gelegt wird. „Noch viel wichtiger ist, dass durch die Fusion ein Abrutschen einiger Ortschaften in die Haushaltssicherung verhindert werden konnte“, betonte der CDU-Fraktionschef.

Der Verwaltungshaushalt umfasst 11,2 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt um die 5,8 Millionen. Mit 2,9 Millionen Euro Gewerbesteuern wird gerechnet, doch auf der anderen Seite müssen trotz gesenkten Hebesatzes bei der Kreisumlage 132.300 Euro mehr und nun 2,35 Millionen Euro gezahlt werden. Für die Stadträte ist aber auch ganz wichtig: Es werden freiwillige Aufgaben finanziert wie Jugendclub, Feuerwehr, Bibliothek, Seniorenbetreuung, Sportstätten, Frei- und Hallenbad.

Wiederhold sprach noch ein anderes Thema an, ein ungeliebtes: die Kindergartenaufwendungen. Um ein im gesamten Gebiet vergleichbares Angebot an Kindergartenaufwendungen zu gewährleisten, mussten nun in einigen Einrichtungen die Kosten angehoben werden. Zwei „herausstechende“ Beispiele hatte er: Die mehraufwendige Betreuung der Zwei- bis Dreijährigen in Silberhausen steige um 70 Euro im Monat, und die noch betreuungsintensiveren Ein- bis Zweijährigen des Kefferhäuser Kindergartens schlügen sogar mit 100 Euro im Monat mehr zu Buche. In den Vorjahren, so Wiederhold, seien die Jüngsten durch die Beiträge der älteren Kinder subventioniert worden. Das werde nicht mehr so sein.

Baumaßnahmen belegen: Es geht voran

Freuen dürfte die Bürger aller Ortschaften, dass es 2020 weiter vorangeht. Gesetzt wird auf förderfähige Projekte: die Arbeiten am Kerbschen Berg, die Sanierung der Unstrutbrücke, verbunden mit Arbeiten am Rasenweg, den zweiten Bauabschnitt im Industriegebiet „Am Rode“ und die Stadtsanierung, die fortgesetzt wird. Geplant sind unter anderem Maßnahmen in der Silberhäuser Straße, der unteren Bahnhofstraße, der Brücken- und Marktstraße. Ländlicher Wegebau, so Wiederhold, soll im Schleifweg in Kefferhausen und im Kappellenweg in Silberhausen betrieben, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED vorangebracht werden. Und obwohl der Investor für den Riethpark abgesprungen ist, sind für die Erschließung 150.000 Euro veranschlagt, damit das Areal für Investoren attraktiv bleibt. Geld wird zudem für zwei Fußgängerbrücken in Kefferhausen eingestellt.

CWE-Mann Peter Krippendorf findet es gut, dass im ersten gemeinsamen Haushalt wirklich alle Ortschaften berücksichtigt sind. Seiner Ansicht nach muss der Blick jedoch weiter auf die Digitalisierung und Schaffung von Bauplätzen gerichtet und Waldschäden entgegengewirkt werden. Michael Hoffmeier (Gründe) lobt das Denken im großen Maßstab und hofft, dass weiter „alle auf Augenhöhe miteinander umgehen“. Er regte an, noch mehr in Richtung Umweltschutz und Klimaneutralität zu denken und den Öffentlichen Personennahverkehr zu stärken – was beispielsweise ein wichtiges Thema für Helmsdorf ist.