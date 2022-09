Radsportler Maximilian Dörnbach (links) zapfte das Festbier zum 30. Möhrenkönigsfest an.

Jubiläumsausgabe vom Möhrenkönigsfest in Heiligenstadt eröffnet

Heiligenstadt. Radsportler Maximilian Dörnbach zapfte das Festbier zum 30. Möhrenkönigsfest an und trägt sich anschließend ins Goldene Buch der Stadt ein.

Das 30. Möhrenkönigsfest wurde am Samstagvormittag in Heiligenstadt eröffnet. Das letzte hatte es 2019 gegeben. Nach der Pandemie wollen die Kreisstädter und ihre Gäste nun zünftig feiern. Ein Jubiläum kann dabei auch Wolfgang Gunkel begehen, denn seit nunmehr 20 Jahren ist er der Möhrenkönig. In den Jahren absolvierte er zahlreiche Auftritte und trat für die Stadt bei vielen Veranstaltungen außerhalb auf.

Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) und Falk Sternadel, Vorsitzender der Interessengemeinschaft, freuten sich über die vielen Gäste und wünschten allen ein schönes Fest, bei man sich nun wieder begegnen kann. Auch Landrat Werner Henning (CDU) ließ sich die Eröffnung nicht nehmen. Er rief dazu auf, in dieser schwierigen Zeit miteinander ins Gespräch zu kommen und ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme anderer zu haben. Vom Balkon des Rathauses stiegen weiße Friedenstauben auf, und natürlich wurde das Eichsfeldlied gesungen.

30. Möhrenkönigsfest in Heiligenstadt 30. Möhrenkönigsfest in Heiligenstadt Das 30. Möhrenkönigsfest wurde am Samstag in Heiligenstadt eröffnet. Das letzte hatte es 2019 gegeben. Nach der Pandemie wollen die Kreisstädter und ihre Gäste nun zünftig feiern. Foto: Sigrid Aschoff / Sigrid Aschoff (TA)

Mit dabei war am Samstag auch Bahnradsportler Maximilian Dörnbach. Er belegte bei der Europameisterschaft 2022 den zweiten Platz im Wettbewerb Bahn Keirin sowie den dritten Platz beim 1000-Meter-Zeitfahren. Der gebürtige Heiligenstädter schrieb sich ins Goldene Buch der Stadt ein. An ihm war es aber auch, das Festbier anzuzapfen.

Am Samstag und Sonntag ist die Heiligenstädter Innenstadt eine große Festmeile. Unter anderem gibt es drei Bühnen sowie ein buntes Programm mit viel Musik. Die Händler laden zudem zum Heimatshoppen ein. Und ein Schaustellerpark fehlt ebenfalls nicht.