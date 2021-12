Jürgen Unger ist Leiter für die Kommunalwahl in Leinefelde-Worbis

Leinefelde-Worbis. Wahl des Stadtbürgermeisters von Leinefelde-Worbis im Juni 2022.

Der Termin für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr steht fest. „Am 12. Juni, das ist der Sonntag nach Pfingsten, haben wir die Wahl des Stadtbürgermeisters und die Wahlen der Ortsteilbürgermeister in Kallmerode und in Hundeshagen“, sagte Thomas Müller (CDU), Vorsitzender des Stadtrates von Leinefelde-Worbis. Für diese Wahlen haben die Mitglieder des Stadtrates am Montag Jürgen Unger als Gemeindewahlleiter und Vera Godehardt als dessen Stellvertreterin bestellt.