Jugendsprecher Konrad Frankenberg berichtet bei der Jahreshauptversammlung der Heiligenstädter Jugendfeuerwehr über die Aktivitäten im Jahr 2019. Er wurde in seinem Amt als Jugendsprecher auch bestätigt.

Heiligenstadt. Die Jahreshauptversammlung wurde mit einem Elternabend verknüpft. Heiligenstadt bewirbt sich in diesem Jahr für den Kreisausscheid.

Jugendfeuerwehr Heiligenstadt zieht Bilanz

Im Vorfeld der eigentlichen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Heiligenstadt am kommenden Freitag hielt die Jugendfeuerwehr bereits an diesem Wochenende ihre eigene kleine Jahreshauptversammlung ab. Damit auch die Eltern einen guten Einblick in die Aktivitäten ihrer Kinder erhalten, hatte Jugendwart Alexander-Raphael Beck die Versammlung direkt mit einem Elternabend verbunden.

Ganz nach dem Vorbild der großen Jahreshauptversammlung hangelte sich die Veranstaltung an einer abgestimmten Tagesordnung entlang. Konrad Frankenberg übernahm als kommissarischer Jugendsprecher die Berichterstattung über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Als besondere Highlights hob er dabei den Berufsfeuerwehrtag, die Zeltlager mit der Jugendfeuerwehr Husum und denen der Ortsteile sowie die Fahrten in den Winter- und Herbstferien hervor.

Einen Blick auf das neue Jahr warf Jugendwart Alexander-Raphael Beck selbst. Neben den Ferienfahrten und Zeltlagern ist für 2020 wieder eine Orientierungsfahrt für die Eichsfelder Jugendfeuerwehren geplant. Des Weiteren bewirbt sich Heiligenstadt für die Ausrichtung des Kreisausscheids.

Als nächster Punkt standen die Wahlen auf der Tagesordnung. Konrad Frankenberg wurde im Amt des Jugendsprechers bestätigt. Als Gruppensprecher wurden Niklas-Finn Beck und Myriam Saibou gewählt. Darüber hinaus wählten die Kinder und Jugendlichen ihre Gerätewarte, Schriftführer und Delegierten für Jugendparlament sowie Kreisjugendfeuerwehrversammlung.

Besonders freuen konnten sich zehn Jugendfeuerwehrmitglieder, die nach erfolgreich abgelegter Prüfung mit der Jugendflamme ausgezeichnet wurden. Weiterhin erhielt Konrad Frankenberg die Auszeichnung für das aktivste Mitglied im Jahr 2019. Nach Abschluss der Versammlung hatten Eltern und Jugendfeuerwehrbetreuer beim gemeinsamen Abendessen noch Zeit für Austausch, Gespräche und Anregungen.