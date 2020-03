„Junge Leute für Politik zu begeistern, das ist heute nicht einfach und fordert uns“

Erstmals haben die Eichsfelder Linken mit der Kallmeröderin Anna Opfermann (29) und dem Heiligenstädter Mathias Vonderlind (42) eine Doppelspitze im Kreisverband. Noch vor der Corona-Krise traf diese Zeitung die beiden zum Interview:

Wie war Ihr Start?

Mathias Vonderlind: Gut, auch wenn es ein paar Anlaufschwierigkeiten gab. Wir mussten uns erst zusammenfinden, uns organisieren und die Themengebiete aufteilen. Aber das ließ sich gut lösen. Jeder von uns beiden kann Entscheidungen treffen, man muss dazu nicht immer Rücksprache führen.

Anna Opfermann: Eine Doppelspitze hat Vorteile, gerade, wenn man Kinder hat. Wenn die Familie zu kurz kommt, ist es schwer, jemanden für ein Ehrenamt zu gewinnen. Doch so funktioniert es.

Bieten zwei Chefs mehr Vorteile oder mehr Nachteile?

Vonderlind: Mehr Vorteile. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen und haben schon einiges umgesetzt. Seit Februar dieses Jahres gibt es den Bürgerstammtisch einmal im Monat. In Leinefelde treffen wir uns im Eichsfelder Hof, dort wird ein Ortsverband von jungen Genossen aufgebaut. In Heiligenstadt gehen wir in den Schlauchturm. Wenn etwas auf Anhieb nicht klappt, werden wir die Flinte nicht gleich ins Korn werfen. Wir wollen die Treffen etablieren und können unsere Stadtrats- und Kreistagsmitglieder einbinden. Die Kontaktaufnahme mit dem Kreisverband kann über die Homepage, Facebook oder telefonisch über die Geschäftsstelle erfolgen.

Opfermann: Als Doppelspitze sind wir in vielen Bereichen flexibler, können Termine aufteilen und uns gegenseitig hinterfragen, um zu besseren Lösungen zu kommen. Wir stellen auf unserer Homepage auch alle Vorstandsmitglieder vor, sagen, was sie motiviert, und berichten, was wir erreicht haben. Damit müssen wir nicht hinter dem Berg halten. Gesicht zeigen ist wichtig.

Was sind Ihre größten Herausforderungen?

Opfermann: Im Kreisverband haben wir 96 Mitglieder, ein Drittel ist aktiv. Es gibt viele ältere, und wenn wir uns nicht verjüngen, müssen wir über einen Zusammenschluss mit einem anderen Kreisverband nachdenken. Für uns alle ist aber auch die Spaltung der Gesellschaft eine Herausforderung. Wir müssen fragen, warum die Leute die AfD wählen, das besser verstehen und dürfen diese Wähler nicht einfach alle verteufeln, sondern müssen mit ihnen in Kontakt kommen.

Vonderlind: Junge Leute für Politik zu begeistern, damit sie etwas bewirken, sie mitnehmen, das ist heute nicht einfach und fordert uns. Wir sind froh, dass wir zwei ganz junge Mitstreiter im Kreisvorstand haben. Sie sind 17 und 19 Jahre und sprechen eine ganz andere Generation an. Wir haben an einigen Demos von Fridays for Future in Heiligenstadt und Mühlhausen teilgenommen und stehen im Kontakt mit der Bewegung. Was die AfD angeht, müssen wir auf sachlicher Ebene schauen, was in Kommunen konkret gemacht werden muss. Aber gemeinsame Anträge in den Gremien werden wir mit ihnen nicht stellen.

Sie sprachen die eigene Mitgliedergewinnung an. Wie wollen Sie das machen?

Vonderlind: Auf Landesebene haben wir einen extrem starken Zuwachs. Wir konnten in den letzten Monaten drei neue junge Mitglieder im Kreisverband begrüßen. Seit Januar haben wir auch einen Instagram-Kanal und Zulauf aus der jungen Generation.

Womit punkten die Linken?

Opfermann: Zum Beispiel nehmen wir als Linke keine Spenden von Unternehmen an, sind dadurch unabhängig. Und wir sind die antifaschistische Stimme.

Vonderlind: Wir verbinden das Umweltthema mit Sozialthemen. Das heißt auch, dass wir Lösungen anbieten müssen, wie Umweltpolitik finanziert werden soll. Wir punkten aber auch mit unserer öffentlichen Diskussionskultur, öffentlichen Sitzungen, denn wir haben nichts zu verheimlichen. Unsere Arbeit ist transparent.

Opfermann: Für unsere Feier zum 1. Mai haben wir erstmals Mehrwegbecher geplant, die 500 bis 600 Mal gespült werden können. Außerdem können sie zum Recycling an die Herstellerfirma zurück gegeben werden. Damit könnten wir ein Vorbild sein. Ich denke aber auch, dass wir noch immer punkten, weil wir als Partei für den Frieden stehen, gegen Waffenexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr sind.

Bei jungen und alten Mitgliedern brauchen Sie einen Spagat. Was wollen beide Seiten?

Opfermann: Die älteren Mitglieder sind meist nicht so fit, wenn es um die sozialen Medien geht, sie wollen etwas Gedrucktes. Daher gibt es den „Kontakt“, eine kleine Zeitung mit vier Seiten. Und sie wollen den persönlichen Kontakt. Also verteilen wir das Blatt, kommen so zum Austausch. Zum Geburtstag gratulieren wir den älteren Herrschaften natürlich auch.

Vonderlind: Ja, Gespräche zu führen ist wichtig – mit beiden Seiten und beide Seiten unter sich. Wir brauchen den Einklang. Die Jungen können von den Älteren lernen und natürlich umgekehrt. Wenn sich beide ergänzen, ist es perfekt.

Wie bringen Sie die Generationen unter einen Hut?

Opfermann: Anfangs war es problematisch, weil bei meinem Eintritt in die Partei viele Veranstaltungen zu Zeiten stattfanden, die kein Berufstätiger wahrnehmen konnte. Jetzt finden sie häufiger abends oder an Wochenenden statt. Man trifft also zusammen. Und im Kreisvorstand gibt es Vertreter aus allen Altersgruppen – von den unter 20-Jährigen bis zu den über 70-Jährigen. Wir können von Wissen auf allen Seiten profitieren. Den generationsübergreifenden Gedanken greifen wir bei unserer Arbeit auch auf.

Wie bewerten Sie die politische Situation in Thüringen?

Opfermann: Von der Wahl Kemmerichs war ich geschockt, und von vielen habe ich Reaktionen bekommen.

Vonderlind: Die Wahl hat mich schockiert, aber da ging auch ein Zusammenhalt durch Deutschland. Viele wollten nicht hinnehmen, was geschehen war. Die Geschichte mit einer rechtsextremen Partei darf sich einfach nicht wiederholen.

Wie stehen Sie zu Neuwahlen?

Vonderlind: Ich bezweifele, dass es erst im April 2021 welche gibt, ich denke eher an 2020. Die Fronten sind so stark verhärtet, da wird es keine Mehrheiten bei Anträgen geben. Es wird also schwierig. Neuwahlen an sich finde ich gut und hoffe, dass es dann klare Verhältnisse gibt.

Opfermann: Für den Kreisverband sind Neuwahlen schwierig, da im kommenden Jahr Landtags- und Bundestagswahlen vor der Tür stehen. Wir sind im letzten Jahr schon an unsere Grenzen gestoßen.

Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Vonderlind: Der Umwelt zu Liebe könnte man überlegen, nur noch ein Plakat pro Ort zu hängen. Ich bin eher für das Gespräch an Infoständen oder bei Bürgerstammtischen. Politische Arbeit fängt schließlich an der Basis an.

Opfermann: Wir sollten überlegen, wieder an den Haustüren zu klingeln und zu reden.

Wie sehen Sie die Chancen der Linken bei der nächsten Landtagswahl?

Vonderlind: Gut. Die Partei ist in Thüringen populärer geworden, Bodo zieht trotzdem.

Opfermann: Wenn Bodo Ramelow Spitzenkandidat ist, stehen die Chancen gut.