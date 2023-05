Kabelfernsehen im Landkreis Eichsfeld vor Umstellung

Eichsfeld. Vodafone ändert noch bis Monatsende die Frequenzen für TV- und Radioprogramme im Eichsfeld. Wir erklären, was in diesem Zug für einen künftigen Empfang zu tun ist.

Für eine höhere Leistungsfähigkeit seines Kabel-Glasfasernetzes nimmt Vodafone im Landkreis Eichsfeld eine technische Umstellung vor. Umgestellt wird beispielsweise in Leinefelde, Westhausen, Bischhagen, Brehme, Wingerode und Worbis.

Wie der Netzbetreiber mitteilte, erhalten bis zu 350 TV-Sender und Hörfunkprogramme in der Nacht zum Mittwoch, 24. Mai, eine andere Frequenz. Vodafone empfiehlt, Empfangsgeräte und Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Stromnetz zu trennen und am Morgen nach der Umstellung zu prüfen, ob alle Sender wie bisher zu empfangen sind.

Dies sollte vor allem bei Endgeräten des Unternehmens der Regelfall sein, da sich die Sendeplätze trotz der Umstellung nicht verändern. Bei Geräten von anderen Anbietern oder direkt an das Kabelnetz angeschlossenen Fernsehern könne ein Sendersuchlauf notwendig sein, der von Hand angestoßen werden müsse, teilt das Unternehmen mit. Zur Verbreitung des TV-Signals unterhält das Unternehmen laut eigenen Angaben fünf große Sendezentren. Sie stehen in Frankfurt-Rödelheim, in München, in Kerpen bei Köln, in Stuttgart und in Mannheim.

Weitere Informationen: www.vodafone.de/frequenzumbelegung