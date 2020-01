Kampfgeist und Besinnung auf Werte bei der CDU Heiligenstadt

Rückblick und Vorausschau – der Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes hat inzwischen eine lange Tradition. Stadtverbandsvorsitzender Thadäus König thematisierte auch gleich das Wahljahr 2019 in seiner Begrüßung. „Insbesondere die Stadtratswahl hatte eine besondere Bedeutung“, so König. Gleich acht Parteien und Gruppierungen bewarben sich um Mandate, was wegen der fehlenden Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen bereits im Vorfeld eine große Zersplitterung des Stadtrates erwarten ließ. „In diesem schwierigen politischen Umfeld ist es der CDU trotzdem gelungen, mit neun Mandaten klar stärkste Partei zu werden“, wertete König dies als großen Erfolg, gerade vor dem Hintergrund, dass der Stadtverband einen weitreichenden Generationswechsel vollzogen habe und mit der jüngsten Stadtratsliste aller Parteien und Gruppierungen angetreten sei.

Für die Zukunft zählte er prioritäre Maßnahmen für die weitere Stadtentwicklung auf: „Nach der hervorragenden Entwicklung der Vergangenheit benötigen wir dringend ein neues Stadtentwicklungskonzept mit Perspektiven für neue Wohn- und Gewerbegebiete, um unsere positive Entwicklung weiter strukturiert fortsetzen zu können.“ Dazu gehören für ihn auch die weitere Entwicklung der Wohngebiete Liethen und Rinne sowie der Blick in die Nachbarschaft für weitere Fusionen mit der Kreisstadt. Dringender Handlungsbedarf liege zusätzlich in der Belebung der Innenstadt, denn allein die Sanierung der Wilhelmstraße bedeute keine Belebung. „Vielmehr müsse das Einzelhandelskonzept fortgeschrieben und die Einzelhändler unterstützt werden“, sagte König.

Landrat Werner Henning erinnerte in seinem Grußwort an die Werte des christlich-humanistischen Weltbildes als Grundlage des Handels der CDU. „Eben diesen Anspruch sollten wir wieder im Sinne einer ethischen Herausforderung an uns selbst zu übersetzen lernen und dies mit dem Bemühen um ein Gutsein, welches gleichermaßen auch dem Anderen zugebilligt wird. Wir selbst müssen ganz einfach an das auch glauben, was wir vor uns hertragen, und uns eben auch selbst darum bemühen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden“, so der Landrat. Der Bundestagsabgeordnete Manfred Grund warb für eine größere Wertschätzung der Leistungen der Landwirtschaft, die die Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Produkten versorge. Er kritisierte die im Landkreis Eichsfeld durch die Landesregierung ausgewählten Messpunkte für die Ermittlung der Nitratbelastung im Boden. „Nachweislich handelt sich dabei um Gebiete mit Altlasten aus DDR-Zeiten, zum Beispiel Mülldeponien, sowie um Gebiete des ehemaligen Kalibergbaus. Die hohen Werte werden zu Unrecht in vollem Umfang der Landwirtschaft zugeordnet“, betonte Grund. Auch sprach er über eine Kluft zwischen Stadt und Land, wobei die städtischen Bedingungen, zum Beispiel hinsichtlich einer umweltfreundlichen Mobilität, ungleich besser seien als auf dem Land, dessen Bewohner wiederum jedoch teilweise überproportional mit Windkraftanlagen belastet würden.

Schließlich wartete Altbürgermeister Bernd Beck mit einem Bildvortrag zu dem kürzlich von ihm und Eichsfeldmuseumschef Torsten Müller, herausgegebenen Buch „Heilbad Heiligenstadt von 1989 bis heute“ auf. Eindrucksvoll zeigte er durch das Gegenüberstellen von Heiligenstädter Stadtansichten von 1990 und heute, welch positive Entwicklung die Kreisstadt genommen hat. Anschließend wurden Bernd Beck und Dieter Schulze für ihre 50-jährige CDU-Mitgliedschaft ausgezeichnet, Ute Althaus und Georg Klinge für 25 Jahre treue Verbundenheit.